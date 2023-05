Fik 18.000 aarhusianere til at gå amok

AGF's Peter Bjur scorede på et smukt frisparksmål mod FC Nordsjælland. Dog ærgrer det målskytten, at det ikke kunne føre til tre point

Hvordan får man 18.000 aarhusianere til at tie stille?

Man gør som Lasso Coulibaly og scorer et føringsmål på et propfyldt Ceres Park.

Men hvad er modgiften så?

Hvis du spørger hjemmeholdets Peter Bjur er det et drømme-frispark, for sådan et scorede han, og det fik sat ild under de mange fremmødte AGF'ere.

- Fantastisk følelse

Peter Bjur blev indskiftet ti minutter i lukketid, og derfor var han naturligvis tilfreds med, at kunne hjælpe holdet til at få point.

- Når man kommer ind, og holdet er bagud, så er det dejligt at kunne bidrage. Det var en fantastisk følelse at kunne skabe en forløsning for os alle. Det havde været sjovere, hvis det gav tre point, men i dag kunne jeg hjælpe, og det var dejligt.

Hvis den tidligere Brøndby-spiller har bevæget sig rundt i Aarhus' gader, så har han med garanti opdaget, at flere er klædt i den hvide AGF-trøje, end der plejer at være.

Ro på guldrus

Byens rus over det succesfulde fodboldmandskab led dog lidt et knæk, da det ikke blev til en sejr mod FC Nordsjælland, men Peter Bjur ser stadig, at meget kan ske i tabellen.

- Når tabellen er, som den er, er det naturligt, at ambitionerne bliver højere, men vi tager en kamp ad gangen.

- Det er fint at drømme, men det med guldfeber er mere noget, medierne går op i, og hvor vi så ligger til sidst, må vi se.