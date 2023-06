Fik besked af politiet: - Det værst tænkelige

Klammeri på banen og blokerede udgange.

Scenerne, efter AaB lørdag rykkede ud af Superligaen, er voldsomme.

Til Ekstra Bladet og den skrevne presse fortæller Lucas Andersen, at han i timerne efter kampen fik besked fra politiet om at stille sig op foran 150 vrede og grædende fans.

- Det er selvfølgelig en ubehagelig situation. Det er det værst tænkelige, der kunne ske, at jeg skulle stå foran 150 fans med tårer i både deres og mine øjne, siger han.

Over to timer efter slutfløjt stod der stadig en stor gruppe vrede AaB-fans foran udgangen. Her var politiet også til stede. Foto: Matias Grønborg

- Jeg prøvede at sætte ord på, hvordan sæsonen har været, og hvad vi spiller har følt. Jeg følte, at det var min opgave at gå derop og snakke med dem.

- Jeg er AaB-dreng helt ind til hjertet, så jeg er også stor nok til at tage imod, hvis der er nogen, der skal ud med deres frustrationer. Det er fodbold, når det er allerværst.

Ekstra Bladet har lørdag aften været i kontakt med Nordjyllands Politi, der bekræfter, at der flere timer efter slutfløjt fortsat står en gruppe fans foran udgangen til stadion. Det har dog på nuværende tidspunkt ikke ført til videre tumult eller anholdelser.

Der var ikke meget, der fungerede for Lucas Andersen og AaB-mandskabet lørdag eftermiddag. Foto: Ernst van Norde

Skandaløst

Hvad, der skete udenfor stadion, har Lucas Andersen stor forståelse for. Til gengæld tager han skarp afstand til den episode inde på stadion, hvor Younez Bakiz var ved at komme i klammeri med en vred fan.

- Jeg tager afstand fra det, når det handler om familie og børn. Det, synes jeg, er helt skandaløst, fortæller han til Ekstra Bladet og resten af den skrevne presse.

- Jeg beder ham om at tage sig sammen og dæmpe sig. Han står blandt familie og børn, og så skal han opføre sig ordentligt.

Det var kort efter 1-0-nederlaget til Silkeborg, at konfrontation med en fan og Younez Bakiz fandt sted.

AaB's Younes Bakiz kom var også rasende på nogle AaB-tilhængere efter slutfløjt. Foto: Lars Ronborg

AaB-dreng

Realiteten er ikke til at komme udenom for AaB. Næste år hedder det 1. division efter 36 år i landets bedste række.

Og det rammer Lucas Andersen rigtig hårdt.

- Det kan jeg ikke tænke på lige nu. Den her kommer til bide hårdt og gøre rigtig ondt. Og så er det noget, jeg må forholde mig til, når jeg møder op igen.

- Men skal jeg komme med en opsummering på en linje, så er det, at vi skal tilbage i Superligaen med det samme.

Og er det med dig på holdet?

- Det er det i hvert fald, som det ser ud nu. Men det er ikke kun min beslutning. Jeg er AaB-dreng, og jeg vil gøre alt for, at AaB kommer til at spille Superliga igen hurtigst muligt.