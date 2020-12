Fik beskeden i Parken: - Smiler over hele krydderen

Midt i mørket omkring de sygdomsramte FCK-spillere fandt en lille solstråle frem til 17-årige Rasmus Højlund, der ved sin ankomst til Parken blev trukket til side af Jess Thorup og stillet en startplads i udsigt.

- Jeg kommer herind og tror jo, jeg skal sidde på bænken, men så får jeg chancen, fordi Kamil Wilczek er blevet syg, forklarede teenageren, der efter kampen havde set sig selv på video, da han gik ind i Parken med holdkammeraterne.

- Der smiler jeg over hele krydderen, og jeg blev da også utrolig glad over at skulle starte. Jeg var utrolig spændt før kampen, men du bliver også nødt til at være lidt professionel og gribe chancen. Det synes jeg, at jeg gør – i alt fald til en vis del, smilede Rasmus Højlund, der erkendte, at han nok burde have scoret på en af sine store chancer.

- Jeg skulle have prikket en ind i dag, men der kommer nok en anden chance. Jeg har masser af tid, sagde den store og fysisk stærke angriber, som klubben håber på som ’den næste Cornelius’.

Rasmus Højlund holder her Alexander Ludwig væk, og han markerede sig fint i nærkampene. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De første boldberøringer var selvsagt nervøse.

- Man skal selvfølgelig lige i gang stille og roligt. Men jeg føler, jeg får luftet mine spidskompetencer ved at løbe en masse i dybden og vinde en masse hovedstødsdueller, sagde Rasmus Højlund og fortalte, at ’holdkammeraterne havde været utroligt omsorgsfulde’.

Det var de sådan set også verbalt efter kampen, hvor anfører Carlos Zeca tillod sig at drømme lidt på hans vegne.

- Han er en knægt med stort potentiale. Han blev lidt træt til sidst, men han gjorde alt, hvad træneren bad ham om. Han scorede desværre ikke, men han var i situationerne, og det er positivt.

- Vi håber, han bliver ved med at udvikle sig. Han er meget stærk, god i de små rum og en god afslutter. Med kampe og hårdt arbejde bliver han hurtigt bedre.

Også Jess Thorup godkendte indsatsen.

- Rasmus gav det, jeg havde håbet på. Det er klart, at den første start for en 17-årig knægt for FCK, hvor du får det at vide et par timer før, det er specielt. Men han glædede sig og sagde, at det var fedt.

- Han var god i duellerne. Han har to-tre store chancer og kunne været blevet man of the match. Det kunne være blevet vildt, men jeg var også klar over, at han ville blive træt, ikke på grund af fysikken men fordi adrenalinen ruller. Det var helt naturligt.

