Fik debut mod FCK - dagen efter blev han udvist

Hobro kunne kort før mandagens Superliga-kamp mod FC København afsløre, at klubben havde lavet en halvårig kontrakt med Djiby Fall, og den rutinerede angriber fik allerede debut senere samme aften.

Det blev dog kun til 15 minutter på banen for den senegalesiske angriber mandag aften, og derfor blev han sendt i aktionerne for reservene tirsdag eftermiddag mod Vendsyssel.

Her nåede Djiby Fall at spille 75 minutter, inden han blev udvist for at have ramt Andreas Kaltoft i hovedet med en albue.

På det tidspunkt var Hobro allerede bagud 1-2, og det blev også kampens resultat. Målene blev scoret af Ninos Gouriye, Mathies Skjellerup og et selvmål af Alexander Molberg.

