Fik et chok som 16-årig: Nu kan han ikke holde kæft

Udover at være ham med det store smil, er Mads Bidstrup ikke bleg for at kæfte op i omklædningsrummet og tage pis på sine holdkammerater. Sådan var det dog ikke for fem år siden, hvor hans tætte ven - søn af David Nielsen - Noah Holm bidrog til, at det ikke gik helt galt i 2016

Du kan være helt sikker på, at han taler, hvis andre ikke gør.

Og du vil formentlig også høre ham, selvom snakken går andre steder i omklædningsrummet, på banen eller i bilen på vej hjem fra træning og kamp.

FC Nordsjællands V8-motor Mads Bidstrup kan - som han selv formulerer det - 'ikke holde sin kæft', så han brummer gerne løs og tænker ikke videre over det.

- Jeg har brug for at sige min mening, og de andre gutter fik nok et chok, da jeg kom til sidste vinter. Eller det har nogle af dem i hvert fald sagt til mig efterfølgende.

- Jeg kom ind i omklædningen. Jeg var meget på, og jeg viste attitude.

- Der var helt sikkert nogle, der skulle vænne sig til det og sikkert syntes, jeg var træls, siger den 21-årige midtbaneprofil, da Ekstra Bladet møder ham efter en træning på kunstgræsset i Farum.

Mads Bidstrup havde svært ved skiftet til tysk fodbold som 16-årig, nu kan han ikke holde kæft i omklædningsrummet

Kærlighed til hårde tacklinger

På søndag genoptager det unge kuld jagten på Superliga-guldet. Mads Bidstrup har rundet et år i klubben og været med til at vise, at førstepladsen ikke kun er kommet fra hurtige fødder og frække finter.

- FC Nordsjælland har altid været gode til at have en retning og gøre tingene på den 'rigtige' måde. Men jeg håber, at jeg her i efteråret har vist, at vi er nogle hårde drenge, der godt kan forsvare en føring hjem.

- Jeg elsker at jagte en spiller ned og mærke det der adrenalinsus, der kommer, når man får ham til sidst i en glidende tackling, understreger Bidstrup, der klart foretrækker en duel frem for en scoring.

Og selvtilliden? Den strutter ud af ham, når han løber rundt og griner med holdkammeraterne mellem keglerne på træningsbanen, et halvt år inden han på papiret skal tilbage til London og Thomas Franks midtbane i Brentford.

Mads Bidstrups aftale med FC Nordsjælland udløber til sommer, hvor han efter planen skal tilbage til Brentford. Inden da jagter han guld med Farum-klubben. Foto: Emil Agerskov

Alene i Østtyskland

For fem år siden var virkeligheden en helt anden.

RB Leipzig var brændt varm på den dengang 16-årige midtbanespiller, der blev hentet til Østtyskland for et tocifret millionbeløb, og dermed byttede han FC Københavns U19-hold ud med en ny tilværelse uden for Danmarks grænser.

- Jeg kan tydeligt huske den første aften, hvor jeg lægger mig på puden. Jeg troede, jeg skulle ud at sparke røv og erobre verden.

- Men så ramte virkeligheden mig ellers, da mine forældre tog hjem den dag. Der havde jeg det svært, og det blev ikke nemmere af, at jeg løb ind i skader i en helt anden fodboldkultur.

- Men jeg tror, det har hjulpet mig med, hvordan man træder ind i et omklædningsrum. Især ovre i Brentford, hvor kulturen er hård, men også her, fortæller Mads Bidstrup.

Unikt venskab med trænersøn

Han delte oplevelsen med Noah Holm, fodboldtræner David Nielsens søn. En angriber, der nu tilhører Rosenborg, men er udlejet til franske Reims. De to har et helt unikt venskab, som de stadig plejer, når Holm er i København.

- Går man igennem sådan nogle ting sammen, så opbygger man bare noget særligt, fordi det er så svært at tale med andre om det. Andre, der ikke har prøvet det samme.

- Hvis jeg ikke havde haft ham dernede, så var det gået helt galt.

Bidstrup nåede aldrig at spille seniorkampe for den tyske Red Bull-gigant, men besynderligt nok blev det til seks scoringer i fem kampe for ungdomsmandskabet, inden Brentford, der dengang hørte til i Championship, hentede ham i sommeren 2020.

Gak, løjer og kaptajn-potentiale

Der er ingen tvivl om, at Mads Bidstrup lige nu har fundet en hylde, han elsker at være på.

Sportsligt og personligt. Forbindelsen til fansene. Det er ikke for sjov, at han hoppede op i capotårnet på Right to Dream Park efter storsejren over AaB i november og sang 'Guldet skal hjem til Farum igen'.

- Det er så lidt, vi behøver at give igen i forhold til, hvor meget de giver os. Derfor er jeg stor fortaler for at støtte op om deres lille samfund, blande mig og danse med dem.

Han hænger også ud med holdkammerat Oliver Villadsen efter træning, men det er 'køreklubben' med den rutinerede Erik Marxen, han særligt fremhæver, når snakken går på livet uden for kridtstregerne.

Afrodans og pranks

Han står klar med kaffe fra Lagkagehuset, inden Bidstrup samler ham op i sin nye bil, og når de først er mødt ind i Farum, kan de være sikre på, at humøret er i top inden dagens træningspas. Takket være blandt andre Lasso Coulibaly, Mohamed Diomande og Ernest Nuamah.

- Gutterne fra Elfenbenskysten og Ghana er geniale. De bringer bare en vanvittig energi. Når vi møder ind klokken ni om morgenen, er der fuld gang i musikken med afrodans og smil, fortæller han.

Mads Bidstrup skriver autografer efter træning. Foto: Emil Agerskov

Og så har Erik Marxen åbnet op for, om 21-årige Bidstrup ikke skal træde ind i klubbens anførergruppe. En tjans, han godt kan se for sig i fremtiden, men lige nu er tiden ikke inde.

- Jeg har været lidt afvisende. Jeg kan jo godt lide at lave en god prank en gang imellem og tage pis på drengene, og så har jeg - som det ser ud nu - kun et halvt år tilbage her i FC Nordsjælland.

På vej hjem fra træningslejren i Tyrkiet sørgede Bidstrup eksempelvis for, at klubbens fysiske træner måtte gå fra flyet i klipklapper hele vejen til bagagebåndet i Kastrup, indtil skoene så kom rullende der.

