Fik et ultimatum: Gå ind og lav et mål

Nødplanen er lykkedes.

AaB har med succes genopfundet et af nordjydernes største navne Kasper Kusk.

Han fik på ny en hovedrolle hos de rød/hvid stribede, der efter 3-0 over Lyngby kom nærmere en plads i Top 6, mens oprykkerne fra Kongens Lyngby er sat af og skal kigge nedad.

Efter et efterår hvor den tidligere landsholdsspiller med mere var mere på bænken end på banen, blev vinterens rekordsalg af Mikkel Kaufmann en uventet gave til en presset Kasper Kusk.

Den meget enbenede kantspiller, som igennem hele karrieren havde gjort det til en specialitet at trække ind i banen og affyret venstrebenet, fik et ultimatum.

Sagt på en anden måde: Han skulle lave de mål, som Mikkel Kaufmann har 'efterladt'.

- Hvis jeg ville tilbage i startopstillingen, skulle det være som ny spydspids, fortæller Kasper Kusk til Ekstra Bladet.

- Det havde jeg ikke set komme og blev meget overrasket, men hvis jeg ville spille, var det bare med at gribe muligheden.

- Jeg er selv overrasket, hvor godt det er gået, siger Kasper Kusk, som kunne føje endnu et mål til de to mål, som blev scoret i 'debuten' som spydspids i Silkeborg.

Kusk i jubel efter et drømmemål i dagens opgør. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Målet mod Lyngby blev sat ind med det kolde højreben efter en dribletur tilsvarende den, som forleden var med til at sende AaB i pokalsemifinalen.

Mod FCK blev han blokeret, men riposten sendte unge Oliver Klitten i nettet til slutresultatet 2-0.

- I dag fik jeg scoret, og det var dejligt. Så var det endda med højrebenet, siger en smilende Kasper Kusk, der lige som angrebskollega Lucas Andersen fik tidligt fri.

Det var for ikke at blive skadet til fredagens kamp mod Esbjerg, og det var med samme begrundelse, at Lucas Andersen straks i 2. halvleg løb ud på bænken på et tidspunkt, hvor pokalhelten Oliver Klitten ikke var klar til at blive skiftet ind.

- Jeg mærkede et lille spænd, fortæller Lucas Andersen, der i pausen ellers havde aftalt med træner Jacob Friis, at han ville videre i yderligere 10 minutter, fordi det gik over forventning.

AaB's store kreatør er som bekendt på en form for skånekost på grund af lyske- og hofteproblemer, så der bliver passet ekstra på ham.

Det var altså et pludseligt exit, som ikke vil få betydning i forhold i den næste kamp i Esbjerg.

Her vil AaB være uden den målfarlige Tom van Weert, som fik advarsel for at gå får hårdt til unge Frederik Winther. Så han vil ryge i karantæne i den vigtige udekamp, hvor nordjyderne definitivt.

