Superligaen ... 20. feb. 2023

Fik sin bil smadret før derby

Kenneth Zohore skiftede i 2013 til Brøndby på en lejeaftale, og det var der nogle FCK-fans, der blev så rasende over, at de chikanerede angriberen en hel nat og smadrede hans bil forud for et derby