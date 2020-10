Fik store tæsk: - Mit ansvar

FARUM (Ekstra Bladet): Brian Priske tog ansvaret for den gang mesterhak, som FC Midtjyllands danske mestre lørdag blev udsat for i Farum.

FCM-træneren havde skiftet heftigt ud i forhold til opgøret mod Liverpool på Anfield.

Erik Sviatchenko, Paulinho og Sory Kaba var blevet hjemme i Herning, mens Frank Onyeka og Awer Mabil tog plads på bænken på Right to Dream Park.

Priske både håbede og troede, at det ville gå med et halvt B-hold, men det blev hurtigt ret tydeligt, at det ville det ikke.

Som det lød nede fra hjørnet, da Kamaldeen Sulemana tyve minutter før tid hakkede det sidste søm i FC Midtjyllands kiste: 'Champions League, ha-ha-ha'.

- Det er mit ansvar, hvem vi spiller med, og hvornår vi spiller med dem. Jeg vidste godt, at der lå den fare, at hvis FC Nordsjælland ramte den lige i røven - som de gjorde i dag - så kunne det blive en lang eftermiddag.

- Selvfølgelig har det en effekt at bringe andre spillere i spil, men det er en risiko, vi må løbe. Det er utopi at tro, at vi kan spille med det samme hold hver gang, sagde Brian Priske efter det 1-4-nederlaget på kunstgræsset.

FC Midtjylland knækkede tidligere på efteråret den europæiske kode og kvalificerede sig til Champions Leagues gruppespil.

Nu skal de lære det, som FCK har været gode til i mange sæsoner: at vinde i Superligaen efter et europæisk opgør.

FCM efter europæiske kampe SønderjyskE-FCM 2-0 (11. sep.) FCM-Lyngby 1-0 (19. sep.) FCM-Randers FC 1-0 (26. sep.) Horsens-FCM 2-2 (4. okt.) Brøndby-FCM 2-3 (24. okt.) FC Nordsjælland-FCM 4-1 (31. okt.)

Det er lykkedes i denne sæson, men også allerede gået galt et par gange. I Brøndby i sidste weekend klarede de det lige nøjagtig, i Farum var de ikke i nærheden.

- Det er ikke kun en udfordring for os, men for mange hold. Jeg tror, at vi vil se mange af de hold, der har spillet Champions League eller Europa League i midtugen, smide point denne weekend.

- Det er vanskeligt, men det er den udfordring, vi har. Den er positiv, så det tager vi med, sagde Brian Priske.

Det ville have været fristende at stille med A-kæden, men det ville ifølge træneren også have været uforsvarligt.

- Vi er nødt til at se på den samlede pakke. Vi har også et ansvar over for spillerne og sikre, at vi kommer igennem efteråret med alle mand om bord.

- Det kunne godt være, at vi kunne have spillet med hele lortet i dag, og at der ikke var sket noget. Det kan også være, at vi havde fået to skadet.

FCM anfører af Alexander Scholz løb ind i et ydmygende nederlag. Foto: Lars Poulsen

FC Midtjylland-træneren beskyttede efter opgøret sine spillere udadtil, selvom flere – eksempelvis James og Evander – leverede præstationer langt under, hvad man kan forvente på et mesterhold.

Priske mente, at alle havde gjort, hvad de kunne og afviste al snak om motivationsproblemer:

- Når jeg ser den her kamp, ser jeg ikke noget i forhold til motivationen. De er nogle stærke drenge i forhold til det.

FC Midtjylland har stadig fire europæiske opgør i dette efterår skal hurtigt forstå, at sådan er vilkårene bare.

Europa i midtugen, tre point i weekenden...

- Det er første gang, at vi prøver det, men det skal vi selvfølgelig lære hurtigt. For vi er her ikke for sjov.

- Vi er her for at blive dansk mester igen, lød det fra Brian Priske, der efter øretæven har fået lidt mere at tænke over.

For i den kommende uge venter først Ajax og derefter FC København for de efterhånden halvpressede mestre.

