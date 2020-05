Fin generalprøve for Brøndby og FCK

Både FC København og Brøndby har brug for at komme hurtigt ud af starthullerne, når 3F Superligaen genoptages senere på ugen efter coronapausen, hvis sæsonmålerne skal nås.

At dømme ud fra de to holds præstationer i fredags er der fortsat langt til topniveauet, men tirsdagens testkampe for begge mandskaber må have givet mere ro i maven hos cheftrænerne.

Brøndby tabte for fire dage siden 0-2 mod Lyngby efter en noget ujævn indsats, men Brøndby-træner Niels Frederiksen så en noget stærkere udgave af sit mandskab tage revanche tirsdag.

Trods et uheldigt selvmål noteret målmand Marvin Schwäbe var det Brøndby, som var bedst, og på scoringer i anden halvleg af Kevin Mensah og Simon Hedlund tog Brøndby sejren.

- Jeg synes generelt, vi havde godt styr på det defensive. Kampen i dag kan meget vel gå hen og ligne kampen om en uge mod Sønderjyske, siger målscorer Kevin Mensah til Brøndbys hjemmeside.

Brøndby ligger nummer fire inden de to sidste spillerunder af grundspillet og har top-3 som erklæret mål for sæsonen. Foran dem har AGF et enkelt point mere, men aarhusianerne har også spillet en kamp færre.

Rivalerne fra FCK får endnu mere travlt, såfremt det mesterskabsvante hold skal hente endnu en DM-titel i denne sæson. Holdet er hele 12 point efter førerholdet FC Midtjylland.

Derfor var FCK-træner Ståle Solbakken også glad for at se bedring i 3-1-sejren i forhold til 2-2-kampen mod OB i fredags.

- Der var klar fremgang fra OB-kampen i fredags, og flere spillere viste sig bedre frem og så mere matchfit ud, siger han til fck.dk.

- Vi havde mere tempo i spillet og skabte chancer gennem hele kampen, men træningskampe er stadig noget andet end turneringskampe.

- Men det var vigtigt at se fremskridt fra sidst, og både vi og Sønderjyske havde glæde af en højere intensitet og et højere tempo.

Især Rasmus Falk stod stærkt i billedet og var involveret i alle tre scoringer. Han scorede selv det første, Mohamed Daramy det andet, mens Stefan Gartenmann blev noteret for et selvmål.

FCK genåbner sæsonen mandag ude mod Lyngby.

Tirsdagens sidste træningskamp mellem superligamandskaber blev en målrig en af slagsen.

AaB var bagud både 1-2 og 2-3 ude mod OB, men nordjyderne endte med at snuppe en 4-3-sejr med Tom van Weert som matchvinder 12 minutter før tid.