Fint besøg til dansk bundgyser

Det duftede af pølser og Superliga-fodbold på Lyngby Stadion mandag eftermiddag.

Men det var ikke kun de 9000 tilskuere, medier og lokale sponsorer, der kunne læne sig tilbage og følge dramaet mellem hjemmeholdet og AaB udfolde sig i solskinnet.

Talentspejdere fra Bundesligaen, Ligue 1 og Tyrkiet mødte op for at se nærmere på flere af aktørerne på græsset.

Specifikt var repræsentanter fra Lille, Trabzonspor, Nürnberg og Freiburg ifølge Ekstra Bladets oplysninger på plads på lægterne.

Blandt andet for at scoute Lyngbys forsvarskomet Lucas Hey, der denne sommer kan gå hen og blive et stort salg for de kongeblå, og som allerede nu tiltrækker sig interesse fra klubber i Superligaen og internationalt.

Hey spiller ikke kun for at hjælpe Lyngby med at overleve, men også for det næste store skridt i sin karriere, hvorfor mandagens 2-1-sejr over AaB var en ny mulighed for at vise sine evner frem foran udenlandske bejlere.

Stemningen var god på lægterne. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Og mon ikke nogle af talentspejderne drog videre til Vestegnen for at se Brøndby mod FC Nordsjælland, når nu de alligevel befandt sig på Sjælland.

Ekstra Bladet erfarer, at scouts for OB og AGF ligeledes var til stede på Lyngby Stadion. Sidstnævnte er allerede brændt varm på Lucas Hey og har set flere af Lyngbys kampe den seneste tid med fokus netop Hey.

Hovedpersonen holder fødderne på jorden, fortalte han til Ekstra Bladet efter kampen.

- Jeg har mest fokus på de kampe, jeg skal spille, men jeg læser da alle de ting, der står i medierne.

- Hvad tænker du om det?

- Jeg bliver da glad, men det er ikke noget, jeg lægger det store i lige nu.

Fodbold- og talentchef i Lyngby Boldklub, Nicas Kjeldsen, har dog prissat sin forsvarsspiller.

- Jeg vil nok sige ja til 20 millioner kroner. Lad mig sige det sådan, sagde han til Ekstra Bladet tidligere i maj.

Lyngby er pisket til sejr i sidste spillerunde mod AC Horsens, mens AaB skal smide point mod Silkeborg, hvis de vil have realistiske forhåbninger om overlevelse. De tre bundhold har alle 27 point på kontoen.