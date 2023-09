Fire på stribe: Suveræne Brøndby

8-1 og fire sejre i træk!

Brøndby har direkte kurs mod toppen af Superligaen efter en overbevisende 3-1 sejr over Randers.

Et underkendt mål og et straffespark, som VAR ændrede til offside. Brøndby havde muligheden for at score meget mere.

Jacob Rasmussen scorede sit første mål i Brøndby-trøjen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpicx

Sejren blev grundlagt før pausen, hvor Brøndby leverede sæsonens bedste halvleg.

Det var i ren opvisningsstil, hjemmeholdet kørte rundt med et modløst Randers-mandskab.

Med en veloplagt Daniel Wass i en central hovedrolle blev Randers kørt fuldstændig over i de første 45 minutter.

Den rutinerede midtbanespiller har virkelig fundet sig godt til rette centralt, hvor det fungerer fint med Mathias Greve i rollen ved siden af ham.

Mathias Kvistgaarden scorede på hovedstød efter forrygende oplæg fra Marko Divkovic. Foto: Jens Dresling

Jesper Sørensen høster både ros og anerkendelse for omskolingen af Marko Divkovic fra angriber til venstre back har også vist sig som en succes.

Divkovic stod for oplægget til 1-0 træfferen, da han slog et hjørnespark. Divkovic havde også en fod med i 3-0 træfferen, da han ekspederede bolden ind i panden på Mathias Kvistgaarden.

Indimellem havde Ohi Omoijuanfo scoret til 2-0 efter endnu et hjørnespark, hvor Daniel Wass var i oplæggerens rolle.

Ohi Omoijuanfo scorede for anden kamp i træk, da han steg til vejrs og scorede på Daniel Wass hjørnespark. Foto: Jens Dresling.

Det var et sprudlende Brøndby-mandskab, der virkelig viste klasse i de første 45 minutter.

Brøndby faldt mere sammen efter pausen og overlod alt for meget initiativ til gæsterne. Det førte både til reducering og et par farlige situationer i Brøndby-feltet.

Nu kan Brøndby se tilbage på en suveræn periode med fire sejre og en målscorer på 8-1.

Selv om Randers rejste sig lidt efter pausen, da det hele var afgjort, så er der virkelig noget at tænke på for Rasmus Bertelsen.

Kronjyderne skal finde helt andre takter, hvis de ikke skal slås mod nedrykning.