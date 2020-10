Fire på stribe!

RANDERS (Ekstra Bladet): Brøndbys perfekte indledning på Superligaen fortsatte fredag aften i Randers, hvor de blå-gule igen-igen vandt en tæt kamp uden at imponere nogen som helst.

2-1-sejren i Kronjylland kunne sagtens være endt med pointdeling eller sågar et Brøndby-nederlag, men de er nok bedøvende ligeglade på Vestegnen. 12 point i fire kampe kan ingen tage fra dem.

Brøndby skulle bruge lige under et kvarter på at bringe sig i front mod Randers, der fik lov til at smage sin egen medicin på dødbolde.

Et perfekt slået hjørne fra Jesper Lindstrøm ramte Sigurd Rosted lige i smasken i det tætbefolkede felt, og så red Brøndby ellers videre på Superliga-bølgen.

Kort forinden var Mikael Uhre centimeter fra at blive gæsternes første målscorer, da angriberen fik en friløber, som han lige akkurat fik tåen først på, inden Patrik Carlgren kom blæsende ud af sit felt.

Den svenske målmand fik afværget afslutningen på den rigtige side af feltets kant, og VAR bekræftede, at der ’ikke var noget at komme efter’. Heller ikke for de Brøndby-folk der mente, at Carlgren slagtede Uhre i det efterfølgende sammenstød.

Randers svarede fint igen på den indledende Brøndby-dominans, og værterne havde fortjent en udligning inden pausen med et fint pres og rigeligt med chancer.

Marvin Egho kom nærmest, da han afsluttede et kontraangreb fra tæt hold lige i synet på Marvin Schwäbe.

I det hele taget manglede Randers sin træfsikre angriber Emil Riis, der er blevet skibet af sted til Preston North End i The Championship for et pænt millionbeløb.

Gæsterne fortsatte med at leve livet farligt i anden halvleg, og bedst som man sad og tænkte, at nu vælter Brøndby-korthuset, så slog topholdet til på ny.

Efter en god time slog indskiftede Lasse Vigen en knivskarp bold i dybden til Mikael Uhre, der denne gang ikke svigtede foran Carlgren.

Med et kvarter igen skabte Alhadji Kamara fornyet spænding, da han fik al for megen plads i feltet. Brøndby-spillerne var overbeviste om, at der var offside på Jesper Lauridsens aflevering i feltet, men det modbeviste VAR helt korrekt, og Brøndby blev straffet for passiviteten.

Randers formåede dog ikke at straffe udeholdet yderligere, og dermed kan Brøndby gå på landsholdspause som Superligaens suveræne førerhold, mens Randers skulle have haft mere end fire point på kontoen...

