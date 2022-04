Fire Superliga-spillere droppet

Når sæsonen slutter, bliver der sagt farvel til flere spillere i OB.

Særligt opsigtsvækkende er det, at anfører Jens Jakob Thomasen ikke får sin kontrakt forlænget.

Heller ikke Ryan Johnson Laursen, der har været holdt ude af en skade hele denne sæson, får lov at fortsætte hos fynboerne, ligesom de to reserver Mikkel Hyllegaard og Tarik Ibrahimagic skal på jagt efter nye græsgange.

Det oplyser OB på sin hjemmeside, hvor fodbolddirektør Björn Wesström sætter ord på beslutningen.

- Jeg har i løbet af ugen haft samtaler med de spillere, som ikke får tilbudt forlængelse af deres kontrakter, der udløber, siger han.

- Det er ikke en nem beslutning, men jeg håber, det vil være med til at udvikle klubben - og spillerne, der nu tager afsted, siger Björn Wesström.

Jens Jakob Thomasen blev udpeget som anfører forud for denne sæson, men den titel når han altså kun at have et enkelt år.

Den 25-årige midtbanespiller har aldrig repræsenteret andre end OB, men det bliver han altså nødsaget til nu.

Ryan Johnson Laursen kom til OB fra Esbjerg i 2017 og har siden da spillet 111 kampe i den stribede trøje.