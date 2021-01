Fire Superliga-spillere på fornem UEFA-liste

Hvert år udgiver UEFA.com en liste kaldet 'For the future', der lister 50 unge spillere, som kan stå foran et gennembrud i det kommende år.

Sådan en liste har de også lavet til 2021, og her er hele fire Superliga-spillere at finde på listen over Europas største talenter.

FC Nordsjælland er den danske klub, der er bedst repræsenteret med to talenter på listen i form af ghanesiske Kamaldeen Sulemana og ivorianske Mohammed Diomande, der har været to af klubbens største profiler i den indeværende sæson.

De danske mestre fra FC Midtjylland er også repræsenteret ved Jens-Lys Cajuste, som imponerede i Champions League i efteråret og fik debut på det svenske landshold.

Slutteligt er 17-årige Wahid Faghir fra Vejle Boldklub også at finde på listen som den eneste dansker.

Sidste år var der ingen Superliga-spillere eller danskere på listen.

Foruden de fire Superliga-talenter er stortalenter som Jude Bellingham Youssoufa Moukoko fra Dortmund, Pedri fra FC Barcelona, Ryan Gravenberch fra Ajax samt spillere fra en lang række andre storklubber på listen.

Se hele listen på UEFA.com her.

