Fischer forklarer vild jubel: - Kommer aldrig til at glemme det

PARKEN (Ekstra Bladet): Det var en jubelscene, der kommer til at gå hen i FCK-historien. Den findes i hvert fald næppe længere!

Da Viktor Fischer scorede sit første Superliga-mål i 224 dage, sprintede han en banelængde for at kunne fejre derby-udligningen med de mest inkarnerede FCK-fans bag Kalle Johnssons mål.

Da han i sidste minut gjorde det til 2-1, rakte kræfterne ikke til en ny lang jubelsprint, men til gengæld råbte og skreg han så meget, at stemmen var tæt på væk, da han skulle fortælle om, hvordan det var at være derbyhelt.

Det store brede smil fortalte dog alt.

2019 har ikke været godt ved Viktor Fischer.

Før derbyet havde han spillet 20 målløse Superliga-kampe på stribe og ikke scoret siden april, men mod Brøndby viste den gamle Viktor Fischer sig igen med godt spil og frem for alt mål.

- Det er jo længe siden, men jeg kan stadig spille fodbold ligner det.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have haft, at det var kommet tidligere, men jeg er superglad for, at det var i denne kulisse, at det kulminerer, sagde Fischer, der to gange iskoldt passerede en ellers velspillende Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Det afstedkom kæmpe jubel i Parken, og der var ingen, der jublede højere eller i længere tid end Viktor Fischer. For der var noget, der skulle ud.

Frustrationer over en krop, der ikke var tiptop efter en skade. Og alle de negative tanker, der har fulgt med de manglende mål.

Alt det forsvandt, da han jublende spurtede ned langs linjen og igen var den gamle Fischer. Her har I mig tilbage.

- Jamen, jeg tror, at jeg havde savnet at komme tilskuerne lidt ved. Efterfølgende ville jeg hellere have valgt at løbe hen til N’Doye, men følelserne løber af med en indimellem.

- Og jeg nød det. Jeg tror aldrig, at jeg kommer til at glemme det. Det var sgu sjovt.

Ståle Solbakken måtte i omklædningsrummet med et glimt i øjet lige minde Viktor Fischer om, at det er et holdspil, og at man skal huske at juble med holdkammeraterne.

- Der var ikke mange på stadion, han ikke hilste på, men jeg tror, at han havde behov for at fortælle, at han var back in business, sagde FCK-manageren, der roste den 25-årige kantspiller for den måde, han har tacklet modgangen på:

- For nogle år siden var han måske gået ned med kasketten, men han er ingen primadonna. Han følger altid taktikken og har arbejdet som et svin.

- Derfor har jeg også holdt fast i ham, selvom vi ikke har fået Fischer-fodbold med mål og assist.

Søndag middag fik 29.310 tilskuere i Parken igen Fischer-fodbold, og så var der op til kampen endda tvivl om hans deltagelse efter en hård Bryan Oviedo-tackling ved fredagens træning.

- Jeg havde ondt, men varmecreme, adrenalin og lyst fik det til at gå væk, sagde Viktor Fischer.

Han understregede flere gange, at det kun var en kamp, men sagde også, at den gode følelse og overskuddet var tilbage.

Han tror på, at der kommer flere gode ting, og vær vis på, at han til sommer drømmer om at tage en lignende jubelsprint i Parken, når EM kommer til hovedstaden.

- Der vil jeg rigtig, rigtig gerne være med, men der er nogle ting her, vi som klub og hold skal have styr på først, før det fungerer så meget, at jeg kan begynde at tænke på det, sagde dagens derbyhelt, inden han med sin afsluttende bemærkning også fik vist, at han er tilbage.

- Og man kan jo ikke snakke sig på landsholdet, lød det fra matchvinder Fischer med reference til holdkammeraten Nicklas Bendtner, der i sin bog, ’Begge Sider’, mener, at Fischer knævrede sig til VM i Rusland…

