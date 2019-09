Fischer glad og skuffet: Jeg har rigtigt gode ben

- Jeg kommer godt igennem flere gange, får lavet nogle gode oplæg, men jeg ville rigtigt gerne have set den inde, erkendte Viktor Fischer om sin store chance

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer viste sig især i første halvleg søndag aften frem med fine løb i dybden, mens hans indflydelse på kampen mod FC Midtjylland blev mindre i anden halvleg.

- Kampen bliver mere en duelkamp i anden halvleg. Og det bliver lidt til deres fordel. Jeg gør alt det, jeg skal, jeg putter dem bare ikke i kassen. Gør jeg det, så ved alle, hvor god jeg var i dag, sagde han om sin store chance midt i første halvleg.

- Den kunne sagtens være gået ind. Jeg tager et rigtigt langt løb, kommer i en god position og vil sparke den imellem benene på Jesper Hansen, som redder rigtigt godt. Part of the game.

- Jeg kommer godt igennem flere gange, får lavet nogle gode oplæg, men jeg ville rigtigt gerne have set den inde, erkendte Viktor Fischer, som dog er helt bevidst om, at han i denne uge har taget nye skridt mod sin gamle topform.

- Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det kommer. Mine ben er rigtigt gode.

Skuffet

Gode ben var der mange af denne aften i Parken, og han vippede selv fra det ene til det andet, da han skulle redegøre for sine følelser omkring det uafgjorte resultat.

- Jeg er skuffet. Det er vi hver gang, vi ikke får fuldt udbytte i Parken i Superligaen. Vi kunne have vundet, men vi kunne også have smidt det hele. Jeg fornemmer, at det var en pisse god fodboldkamp med gode aktioner fra begge hold, sagde han.

Nu forblev FC Midtjyllands forspring på fire point intakt.

- Det havde sat os under pres, hvis vi havde tabt. Nu er sæsonen stadig rigtig lang.

- Vi er blevet markant bedre den seneste uge. Vi stoler mere på hinanden og hinandens kvaliteter, og det er altafgørende. Vi er på rette vej, mener Viktor Fischer.

