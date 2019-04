Fischer roser Brøndby-fans: - Hørte ingenting

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Han er blevet råbt ad, og der er blevet sunget grimt om ham.

Viktor Fischer må lægge ører til meget, når han spiller på udebane – og Brøndby Stadion var naturligvis ingen undtagelse.

Eftermiddagens sidste sang var da også om Fischer, og han stod selv og dirigerede det store hvide kor på gæsteafsnittet.

I bar mave og med knyttede næver.

Godt gået, Brøndby

Den 24-årige FCK’er havde været ugens hovedperson, så det var ganske symptomatisk, at det var ham, der skulle afgøre derbyet på Vestegnen.

I 1. halvlegs sidste minut slog han til foran Sydsiden og lukkede effektivt kæften på de tilskuere, der ellers peb ad ham det meste af opgøret.

– Fantastisk! Det var en perfekt måde at vinde på, ik’. Det er fantastisk, sagde Viktor Fischer, da han som sidste mand kom ud fra omklædningsrummet.

Da han nogle timer tidligere var ankommet til Brøndby Stadion, sang nogle enkelte tåbelige Brøndby-fans, at ’Fischer var gay’.

Men under selve kampen var alt, som det skulle være. Masser af piften og tilråb, men ingen malplacerede homofobiske sange.

– Der var den samme gode, skønne, hadske stemning mellem de to største klubber i Danmark. Jeg bemærkede godt det før kampen, men gider næsten ikke bruge tid på det.

– De gjorde det ikke under kampen. Der var ingenting. Så først og fremmest cadeau til Brøndbys fanklub for, at det ikke eskalerede. Det, synes jeg, er godt gået, lød det fra FCK-profilen.

Gået bredere end fodbold

Da han for en uges tid i Odense gjorde opmærksom på, at nogle OB-fans under kampen havde forfulgt ham med homofobiske tilråb, satte han gang i en debat, der har fyldt meget både på sociale medier og i de danske medier.

Selv har han kun fulgt en smule med fra sidelinjen.

– Jeg har isoleret mig lidt fra det og faktisk ikke haft så meget med det at gøre. Qua jeg ikke har sociale medier, bimler og bamler min telefon ikke synderligt.

– Så det har været stille og roligt, men jeg har tænkt på det, og det har siddet i mig. Når jeg har tændt for tv’et, har jeg også set, at det er gået bredere end fodbold – og heldigvis for det, sagde Fischer, der er glad for den debat og de reaktioner, der har været, efter han i Odense satte spot på problemet:

– Jeg tænker, at det er det, der skal til, og det kan jeg kun være glad for. Men det er ikke mig, der har startet en kampagne.

– Og jeg er nødt til igen at sige, at det ikke er mig, der er helt i det her. Jeg har bare belyst det, fordi det var mig, at det skete imod. Men jeg glad for, at en sag, jeg gerne vil stå op for, er blevet fulgt så tæt.

Ro omkring det

På Brøndby var det heldigvis kun før opgøret, at nogle enkelte fandt anledning til at synge den homofobiske sang.

FCK’eren glæder sig da også over, at det virker, som om budskabet er sivet ind på de danske Superliga-stadioner.

– Det lader det, at der på nær én fuld Hobro-tilskuer har været ret meget ro omkring det. Og et enkelt tilfælde med en enkelt person er der ikke grund til at hænge sig i.

– Han sover nok dårligt i nat og har hovedpine i morgen, når han vågner …

