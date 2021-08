Flænset igen!

Silkeborgensere er sindige og rummelige mennesker, men hvis ikke de bryder sig om Anders Dreyer, så er det forståeligt.

I 2018 sendte Dreyer Silkeborg lige lukt i 1. division med et hattrick i playoff-kampen for Esbjerg. Fredag aften rev han igen SIF rundt. Denne gang iført lokalrivalernes sorte pels.

Det kan godt være, Evander og Erik Sviatchenko står længere fremme i transfervinduet, men Anders Dreyer gjorde sig selv bemærket med en præstation med internationalt snit.

Ulvene bed fra sig i det sekund, Mads-Kristoffer Kristoffersen blæste i fløjten for første gang.

Tre minutter gik der blot, inden Gustav Isaksen fik et billigt straffespark. Okay, det kunne dømmes, for Gustav Dahl havde fat i trøjen på den fodrappe FCM-kant, men der var ikke megen kontakt, da Isaksen lod sig falde…

Evander eksekverede provokerende sikkert. Brasilianeren fortsætter bare med at brænde banerne af i Superligaen denne sommer.

Evander fortsatte sin fornemme stime denne sæson. Brasilianeren styrer FCM-midtbanen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det kunne være blevet 2-0 få minutter senere, da Paulinho bugserede bolden over stregen efter en dødbold. Joel Andersson havde dog forvildet sig i en offside og havde ifølge Mads-Kristoffer Kristoffersen tilstrækkelig indflydelse på spillet…

Efter 26 minutter følte Gustav Isaksen snydt for et nyt straffespark. Bo Henriksen tændte også af på sidelinjen som sædvanlig. Men man får altså ikke et straffespark, når man jokker på sin modstanders fod i en dribling og vælter…

Det var dog ikke alle kald, der var lige så gode fra dommerteamet som Isaksens ikke-straffe…

Erik Sviatchenko burde i hvert fald have være præsenteret for et mørkegult eller lyserødt kort, da han hensynsløst pløjede Nicklas Helenius ned bagfra.

Erik Sviatchenko var heldig med at slippe for kort. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Silkeborg kom bedre med efter en halv times tid, og humøret må have været optimistisk for de rødblusede, da første halvleg nærmede sig sin afslutning. Lige ind til Tobias Salquist serverede bolden til Anders Dreyer.

Driblekongen Dreyer tørrede tre mand mod mål og chippede kuglen indover, hvor Pione Sisto ikke kunne undgå at øge føringen. Bitter pausete til Kent Nielsen.

SIF måtte kapitulere mod Anders Dreyer og co. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Silkeborg var tæt på en chokindledning på anden akt, da først Nicklas Helenius fik en tør afslutning på Superliga-debutanten Elias Olafsson. Returen prikkede Sebastian Jørgensen forbi fra klos hold.

Dét var chancen, for så tog Anders Dreyer over igen.

Efter en god time rundede kantraketten kampen af, da Dreyer løb en kontra i bund og gjorde grin med André Calisir med to skudfinter, inden han sendte herefter læderet over i det lange hjørne. Høj, høj klasse.

