Flere cyprioter på vej til Superligaen

Det har mødt stor kritik fra blandt andre tidligere topdommer Kenn Hansen, at DBU har indledt et udvekslingssamarbejde med det cypriotiske fodboldforbund på dommersiden.

Kritikken handler i høj grad om, at niveauet hos de cypriotiske dommere er på et langt lavere niveau end de danske.

Aftalen står ved magt og søndag er det cyprioten Antoniou Menalaos, der passer fløjten, når Horsens og Viborg mødes.

Og der er flere cyprioter på vej til at dømme i Superligaen.

Michael Johansen, dommerchef i DBU, mener det er en god aftale, der er indgået med udveksling mellem danske og cypriotiske dommere. Foto: Anita Graversen.

Det afslører Michael Johansen, der er dommerchef i DBU, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

- Vi forventer at påsætte fire kampe i foråret med cypriotiske dommere fordelt på otte klubber.

-I forhold til den fulde påsætning af den kommende runde, var Horsens-Viborg det mest optimale valg, men andre kampe var også en mulighed, skriver Michael Johansen, der har ønsket at svare skriftligt og ikke har haft mulighed for at stille op til et interview, hvor der kan stilles uddybende spørgsmål.

I pressemeddelelsen fra DBU fremhæves det, at Morten Krogh får mulighed for at dømme en højrisikokamp med sydeuropæisk kultur. Hvad får Superligaen ud af aftalen?

- Udvekslingsprogrammet vil give vores internationale topdommere et kompetenceløft, som naturligvis også vil komme Superligaen til gode. Over tid forventer vi et løft i præstationerne på banen både nationalt og internationalt.

Michael Johansen dømte i flere år i Superligaen. Nu er han dommerchef i DBU. Han er ikke bekymret for niveauet hos de cypriotiske dommere. Foto: Jens Dresling.

Er I ikke bekymret for niveauet hos de cypriotiske dommere, der anses for at være lavere end hos de danske dommere?

- Jeg er naturligvis glad for at de danske dommere bliver krediteret positivt i denne sammenligning. Men vi er ikke bekymret for niveauet, da der er tale om internationale cypriotiske dommere, som indgår i talentprogrammer. Endvidere kan danske hold potentielt også møde dem i UEFA's turneringer.

Vi er nu tæt ved afslutningen på grundspillet, havde en udveksling ikke været bedre i starten af en sæson?

- Vi betragter alle kampe i Superligaen som vigtige, og vi ser ingen grund til at vente med at videreudvikle vores topdommere, hvis vi skal nå vores målsætning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen betænkeligheder

DBU's dommerchef, Michael Johansen, har ingen betænkeligheder ved den udvekslingsaftale, man har indgået med det cypriotiske fodboldforbund, selv om standarden er lavere hos cyprioterne, der blot har fire FIFA-dommere. Hele tre af dem er udnævnt her 1. januar 2023.

Hvorfor har man ikke lavet en aftale med et land, hvor dommerstandarden er højere?

- Vi har foretaget en vurdering af, hvor vores danske internationale topdommere bliver mest udfordret. Vi er her stillet til udsigt at skulle håndtere de største kampe i den cypriotiske liga.

- Vi har ingen betænkeligheder ved at få cypriotiske dommere til Superligaen, siger DBU's dommerchef, Michael Johansen. Foto: Lars Poulsen.

- Sideløbende med det, dømmer vi de største kampe i Grækenland. Vi har ingen forventning om, at de cypriotiske dommere ikke har niveau til Superligaen. Men det skal naturligvis stå sin prøve i begge retninger.

Cypern har været berygtet for korruption, hvilket spillerne også har udtalt sig bekymrende om for år tilbage. Hvordan ser I på at hente dommere fra et land, hvor omdømmet ikke er det bedste?

- De cypriotiske dommere indgår i et udvekslingsprogram med Kroatien, Portugal og Danmark. Vi har ingen betænkeligheder ved de udvalgte dommere, som ligeledes dømmer i UEFA's turneringer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

