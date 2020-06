Flere på stadion: Sådan vælges forsøgskampene

Opdateret med de tre valgte kampe

Mandag blev det afgjort, hvilke tre Superliga-kampe der i weekenden skal bruges i forsøget med flere end 500 fans på stadion.

Det drejer sig om AC Horsens mod Randers FC (lørdag), Brøndby IF mod FC København (søndag) og Lyngby mod OB (mandag).

Der blev mandag afholdt et planlægningsmøde mellem Divisionsforeningen, politiet, sundhedsmyndighederne og klubberne vedrørende forsøget.

En vigtig pointe i forhold til udvælgelsen er, at evalueringen skal være så ensartet som muligt.

Derfor er det et udvalgt evalueringsteam, der skal se alle tre kampe, hvorefter de skal evaluere forsøget med flere tilskuere.

Der er tale om stadioner med forskellig størrelse, fordi rammerne påvirker tilskuernes adfærd - herunder kontakten med hinanden.

Hverken klubberne eller Divisionsforeningen har haft indflydelse på, hvilke kampe der bliver udvalgt i forsøget.

Det er udelukkende Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne, der afgør, hvilke tre kampe som kommer til at indgå i forsøget. Det er en beslutning, Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er glad for:

- Det ville være forkert, hvis det var os, der skulle udvælge de tre stadions til forsøget. Det er helt rigtigt, at det er Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne, der udvælger kampene.



Sådan er planen 1. etape: Tre kampe i runde 29. (20.-22. juni) udvælges som prøvekampe. Samme evalueringsteam vil være til stede til de tre kampe. Forsøget evalueres i uge 26 og uge 27 med henblik på næste fase. 2. etape: Sundhedsmyndigheder, politiet og andre relevante myndigheder vil evaluere, om det er foregået sundhedsmæssigt forsvarligt. Evalueringsteamet vil komme med konkrete anbefalinger for, om forsøget bør fortsætte, og om der kan åbnes yderligere op for tilskuere til Superliga-kampe resten af sæson. Det drejer sig om runde 32. til 36.

Alle stadioner skal opdeles i sektioner af op til maksimalt 500 tilskuere, og på de tre udvalgte stadioner skal tilskuere holde en afstand på to meter til hinanden.

Derudover skal alle tilskuere sidde ned, og der vil fortsat ikke være adgang for udeholdets fans til kampene.

Der kan godt komme flere tilskuere til Brøndbys kamp mod FCK på søndag. Myndighederne skal afgøre om det bliver det opgør eller FC Midtjyllands møde med AGF. Det ligger dog fast, at der ikke kommer udeholdsfans til kampen. Foto: Lars Poulsen.

Forsøget skal siden evalueres i uge 26 og uge 27.

- Det er vores håb, at der kan lukkes op for flere tilskuere til fase 2, som begynder 8. juli. Vi mener med de forholdsregler, vi allerede har taget med protokollerne, at det er fuldt forsvarligt med flere tilskuere på stadion, siger Claus Thomsen.

Der er uklart, hvor mange tilskuere der vil blive lukket ind til forsøgskampene. Det afhænger af det enkelte stadion og muligheden for at sektionsopdele det.

Sektionerne skal være adskilt og have egne toiletfacilitter.

Ydermere skal tilskuerne i de enkelte afsnit ankomme og forlade stadion forskudt, og det sætter også en naturlig grænse for, hvor mange sektioner der kan laves.

