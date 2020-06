Flere tilskuere resten af Superliga-sæsonen

Socialdemokratiet har accepteret at reducere afstandskrav fra to til én meter til kampene i de bedste danske fodboldrækker

Der kommer flere tilskuere på de danske fodboldstadions allerede fra weekenden.

Det er udspillet fra Divisionsforeningen fra weekenden som nu føres ud i livet.

Regeringen var, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, ikke på mandagens forhandlingsmøde indstillet på at følge opfordringen om at reducere afstandskravet fra to til en meter til kampe i de bedste danske fodboldrækker.

Men det har regeringen altså nu accepteret, så der kan åbnes for flere tilskuere allerede til weekendens kampe.

- Der kommer en ny bekendtgørelse fra Kulturministeren hurtigst muligt, så der kan komme flere tilskuere allerede til den kommende weekend, siger den socialdemokratiske kulturordfører Kasper Sand Kjær.

- Det er korrekt, at vores udgangspunkt var et ønske om, at afstandskravet stadig skulle være to meter. Men det er positivt, at vi nu er nået til enighed om en aftale, tilføjer Kasper Sand Kjær.

Det glæder Jens Rohde, idrætsordfører for Radikale Venstre, at regeringen nu er kommet til fornuft og har accepteret, at afstandskravet skal ned på én meter.

- Allerede i fredags orienterede jeg kulturminister Joy Mogensen om vores krav. De krav har ikke ændret sig. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu har accepteret flere tilskuere til de danske kampe.

- Jeg kan sige så meget, at det udspil regeringen fremlagde for os mandag lå milevidt fra det vi ønsker og nu er endt med, siger Jens Rohde til Ekstra Bladet.

De nye regler betyder blandt andet, at der skal være styr på, hvem der kommer til kampene og sektionerne skal være opdelte med maksimalt 500 tilskuere, så smitteopsporing kan finde sted i hvert enkelt sektion.

Derved kan der ske en hurtig og effektiv opsporing, hvis der opstår smitte inden for en sektion.

De nye afstandskrav på én meter betyder, at der kan komme markant flere tilskuere til kampene i den kommende runde. For FCK ventes det at betyde i niveauet 12-15.000 tilskuere, i Brøndby 10-12.000, mens man eksempelvis i Århus kan lukke op imod 10.000 tilskuere ind.

