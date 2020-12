Flop-indkøb til ti millioner: Se hele listen

110 kampe for Lazio, 79 for Trabzonspor og 51 landskampe for Nigeria… Der er ikke noget at sige til, forventningerne har været tårnhøje til Ogenyi Onazi i SønderjyskE. Men hidtil er det blevet til fire Superliga-minutter og en pokalkamp mod Skive uden at imponere.

Meldingen fra Haderslev er, at man er overrasket over, hvor dårlig fysisk forfatning afrikaneren var i, da han indledte træningen i Danmark. Men Onazi har trods alt spillet 10 kampe for Denizlispor i 2020 i den bedste tyrkiske række.

Derfor har Onazi floppet indtil nu i Superligaen, men mon ikke den navnkundige nigerianer kan vende det, når han igen er i omdrejninger.