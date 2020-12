Flyvende Falk: Vi er bedst uden bold

Barcelona har en Messi og FC København en Falk.

Ja, okay, men skal man undlade en direkte sammenligne af de to boldbegavelser, så kan deres roller på deres respektive hold sagtens tåle en.

For en formstærk Rasmus Falk kan bare udgøre hele forskellen, når skruer op for gassen i de rum, som en nok så tætpakket modstander trods alt efterlader sig.

Det gjorde han også, da chanceløse Horsens blev sendt hjem med et nederlag på 0-2 efter to flotte mål på godt et minut midt i første halvleg af Carlos Zeca med hovedet og Rasmus Falk på et drøn udefra.

Og ja, han ville da godt være med til, at han havde haft en fin dag med bolden.

- Ja, det havde jeg, lød det med et lille smil fra nummer 33, der på det seneste har fået et udgangspunkt 15-20 meter længere fremme i banen end tidligere, som han forklarede det.

- Det passer mig også fint. Jeg synes jo også, jeg har nogle spidskompetencer længere tilbage på banen med at bygge op og sætte de andre i scene.

- Heroppe skal jeg være mere afgørende i forhold til mål og assists, og det har jeg heldigvis kunnet bidrage med de seneste kampe. Det håber jeg vil fortsætte, men om det er min favoritposition, ved jeg ikke.

Om sin frie rolle med udgangspunkt i venstre side forklarede fynboen, at så handler det om at opdage holdkammeraternes løb. Men denne søndag var han endnu mere tilfreds med deres løb, når Horsens en sjælden gang havde bolden.

- Vi var dygtige uden bold til at sætte dem under pres. Vi får stresset dem rigtigt meget, så vi får en masse gode situationer. Det er jeg mest tilfreds med.

- Vi er rykket sammen i bussen, mener træner Jess Thorup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Vi er også gode med bolden, men vi kan lægge endnu mere på. Første halvleg mod SønderjyskE var exceptionel, og i dag er første halvleg også god. I den anden kan vi godt kan gå lidt mere efter mål nummer tre og fire, mente han.

- Men vi skal også huske, hvor vi kommer fra, og i dag har vi seks spillere ude med Covid.

- I FCK er vi stadig der, hvor vi lige skal vinde nogle flere fodboldkampe og bevise os over lidt længere tid, før vi begynder at fortælle, hvad vi gerne vil, sagde han med adresse til sæsonens ambitioner.

Træner Jess Thorup glædede sig selvsagt over sejr nummer to på stribe efter en hård uge, som han kaldte den.

- Spillerne jubler, som har de vundet noget. Vi har virkelig sådan en vi-fornemmelse i øjeblikket. Midt i modgangen rykker vi sammen i bussen.

Denne søndag var det nu Horsens, der parkerede bussen.

Men så rykkede Falk ud.

