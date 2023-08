Flyvende Vallys holder liv i Brøndby

Brøndby er tilbage på vinderkurs med 3-0 sejr over Lyngby - Vallys scorer for fjerde kamp i træk - stærk indsats af Wass og Vallys

Brøndby lever endnu.

Det er tidligt at tale om skæbnekampe i fjerde spillerunde. Men sådan var det med Brøndbys opgør mod Lyngby.

For med ambition om at spille med helt fremme i toppen af Superligaen, var der ikke råd til flere dumheder efter to nederlag i træk.

Så ville afstanden til toppen blive alt for stor meget tidligt på sæsonen.

Brøndby gjorde rent bord. Lyngby blev besejret 3-0. Nicolai Vallys scorede før pausen, mens Mathias Kvistgaarden og et selvmål sikrede den solide hjemmesejr.

Det var Vallys fjerde scoring i fire kampe i denne sæson.

Ohi Omoijuanfo brændte for frit mål. Han er ikke i omdrejninger endnu i sæsonen. Foto: Kenneth Meyer.

Ohi Omoijuanfo virker uskarp og uden den timing vi så i sidste sæson. Han svigtede i flere situationer mod Lyngby.

Mathias Kvistgaarden blev belønnet for en stor arbejdsindsats med en scoring mod slutningen.

Brøndby kan begynde at frygte for Nicolai Vallys, der er startet helt forrygende. Han scorede og havde fod med i endnu ét mål. Den start giver genklang i det store udland.

Nicolai Vallys har startet helt suverænt i denne sæson. Scorede og havde fod med i endnu et mål. Foto: Kenneth Meyer

Daniel Wass var fremtrædende i en central rolle på den defensive midtbane, hvor han lukkede godt af og samtidig havde energi til at deltage i det opbyggende spil.

Lyngby sled med at skabe store, åbne chancer. De blev også handicappet af, at Kolbeinn Finsson så rødt efter to gule kort. Islændingen fik det andet kort for at sparke bolden væk. Det var tåbeligt og på den måde solgte han sine kammerater.

Her er karakterne. Sådan spillede de: