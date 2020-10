Fodbolddirektør rasende: Det passer slet ikke

Det skabte mildest talt ikke klapsalver hos Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, da kulturministrer Joy Mogensen tirsdag meldte ud, at der ikke bliver lukket flere end 500 tilskuere ind til superligakampe foreløbig.

Derved er der også udsigt til, at der sker en forlængelse af den nuværende ordning efter 1. november. Meget kunne tyde på, at det bliver tilfældet resten af 2020 med blot 500 tilskuere til hver kamp i Superligaen.

Men det, der tænder direktøren helt af, er Joy Mogensen melding om, at risikoen for at skabe super-spreder-begivenheder er for stor. Derfor bliver der ikke lukket flere tilskuere ind.

-Det er udokumenterede påstande, som jo slet ikke passer.

- Vi har afviklet 46 kampe, heraf alene 14 kampe i september, uden der er konstateret ét eneste smittetilfælde.

- Vi synes, det er dybt bekymrende, at der slet ikke foregår en dialog om forsvarlige løsninger, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er dybt frustreret over, at kulturminister fremkommer med udokumenterede påstande for at bevare nedlukningen af Superligaen. Foto: Anika Byrde.

Dialog er stendød

Ifølge direktøren er dialogen mellem myndighederne og den professionelle idræt fuldstændig stendød.

- Den dialog, vi har haft mellem myndighederne, Kulturministeriet og den professionelle idræt eksisterer ikke længere. Vi forstår det ikke, når vi har investeret så mange penge. Der bliver slet ikke lyttet til os.

- Vi har investeret et stort tocifret millionbeløb. Og det er faktisk 140 procent dyrere at afvikle et opgør mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion med 7000 tilskuere i forhold til et fyldt stadion med 25.000 tilskuere, forklarer Claus Thomsen.

Frygter du, at det bliver 500 tilskuere på stadion resten af 2020?

- Det ønsker jeg ikke at forholde mig til på nuværende tidspunkt.

Smittetallene er ikke faldende. Mener du ikke sundheden har højeste prioritet?

- Sundheden er det vigtigste. Det står aldrig til diskussion. Men vi har en af de brancher, der har gjort mest for at skabe tryghed og sikkerhed. Vi har ikke oplevet smitte-spredning. Og vi har svært ved at forstå, hvorfor der ikke bliver lyttet til os, siger Claus Thomsen.

Skuffelsen fra de danske topklubber går også på, at de er blevet præsenteret for en frygt for tætheden i den offentlige trafik, hvis man igen benytter superligaordningen, hvor der blev lukket 12.000 ind i Parken, 8600 i Brøndby og 9000 i Århus.

- 15 procent af tilskuerne benytter sig af den offentlige trafik, når de skal til fodbold. Vi har undersøgt forholdene. Og det er simpelthen ikke korrekt, at superligaordningen har en effekt på tætheden i den kollektive trafik, siger Claus Thomsen.

- Likviditeten er snart et stort problem i mange klubber, fordi bekendtgørelsen ikke er lavet færdig, så klubberne kan få arrangør-kompensation, siger en bekymret Claus Thomsen fra Divisionsforeningen. Foto: Annika Byrde.

Pengekassen er snart tom

Bekymringen hos direktøren går også på, at likviditeten snart slipper op i de forskellige fodboldklubber.

Indtægterne er små, når grundlaget er fjernet hos klubberne fra de kamprelaterede indtægter.

- Vi er ved at være et sted, hvor der snart bliver behov for ny likviditet i klubberne.

- Klubberne får arrangør-kompensation, en form for underskudsdækning. Men altså ikke omkostningsdækning. Men bekendtgørelsen er endnu ikke lavet færdig, så pengene er ikke kommet til udbetaling endnu. Det håber vi der hurtigt kommer en løsning på, fastslår Claus Thomsen.

Hjaltes mareridtsdebut: - Jeg hæver stemmen

Tøffes fyringsbarometer: Seks trænere er i fare