Før bronzeduellen: Her er Hjulmands svar til Ståle

AALBORG (Ekstra Bladet): Der er lagt op til et gedigent bronzebrag i Farum 2. pinsedag, når FC København gæster FC Nordsjælland i kampen om metal og en direkte plads i næste sæsons Europa League.

Efter den sørgelige nullert i Aalborg overtog Kasper Hjulmands unge tropper nemlig igen førertrøjen fra FCK og Ståle Solbakken med et enkelt point. Nordmanden har ellers brugt meget krudt på at pointere, at københavnerne har været meget bedre end FC Nordsjælland hele foråret, og at FCK har fortjent pladsen i Europa.

På sin helt egen og afdæmpede facon gav FCN-chef Kasper Hjulmand fredag aften svar på tiltale.

- Jeg glæder mig helt vildt til den direkte duel med FCK. Heldigvis er det ikke antallet af ord, der afgør, hvor bronzen skal hen, og nu er vi igen foran FC København i tabellen, sagde Kasper Hjulmand med et lille smil, inden han fortsatte.

- Det er en helt vild præstation af alle i FC Nordsjælland, at vi er et point foran FCK inden sidste spillerunde. Vi spillede med ni mand fra eget akademi mod AaB, og FCK har et hold med lutter landsholdsspillere og dyre drenge. Så stor cadeau til alle omkring vores klub - uanset om det ender med bronze eller ej.

Efter den den sløje præstation i Aalborg står det dog ikke bøjet i neon, at FCN løber med medaljerne på mandag. For det normalt pasningssikre Farum-hold havde stort besvær med at ramme hinanden og sætte chancer sammen mod AaB.

Selv om Mathias Jensen var enig i den konklusion, så mente den landsholdsaktuelle FCN-anfører, at den dårlige præstation hang sammen med resultatet inde i Parken.

- Dommeren sagde til mig efter pausen, at FCK var bagud, men det var ikke sådan, at vi spillere løb og fokuserede på kampen i Parken. Men jeg er da ret sikker på, at Kasper Hjulmand havde ageret anderledes på bænken, hvis vi skulle frem og jagte sejren, sagde Mathias Jensen og uddybede.

- Sådan udviklede resultaterne sig ikke, og vi var godt tilfreds med uafgjort mod AaB, for nu kan vi selv afgøre sagerne. Vi kommer ikke til at stille os tilbage og spille på 0-0 mod FCK, for vi kan ikke forsvare en skid hjem, men det ene point kan vise sig at blive vigtigt, for FCK skal jo forcere på et tidspunkt så.

Det er mandag klokken 18.00, at de nordsjællandske mælketænder og de dyre landsholdsspillere fra FCK tørner sammen i bronzebraget.

