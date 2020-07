Før finalen: AGF har coronafri joker på hånden

David Nielsen har masser af stærke kort på hånden – og formentlig også en solid joker gemt oppe i ærmet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Mustapha Bundu nemlig kampklar efter coronakarantæne, og ungtyren fra Sierra Leone er dog noget af et kanonslag at fyre af, hvis AGF får brug for det ekstraordinære i playoff-finalen mod OB onsdag aften.

Efter et miserabelt og skadesplaget forår fik den 23-årige tryllekunster 20 minutter til slut i Parken, da AGF med 4-2 sejren for en stund spillede sig helt op på andenpladsen i ligaen.

Men to dage senere blev han testet positiv for corona og dermed sat i isolation i en uge. Samtlige tests siden har været negative, og da Bundu samtidig er symptomfri, er han i princippet fri til igen at deltage i træning og kamp.

AGF regner med, at Mustapha Bundu må spille den vitale kampe om europæisk deltagelse, men Divisionsforeningen anbefaler, at klubberne kontakter et uafhængigt ekspertudvalg bestående af tre specialister for grønt lys og GO!

Spørgsmålet er i øvrigt, hvilke konsekvenser det i givet fald har, hvis en klub springer den manøvre over. Det er jo ligesom det definitivt sidste slag i denne forlængede udgave af sæsonen onsdag aften, når de to traditionsklubber mødes kl. 20 på Ceres Park.

Det forlyder under alle omstændigheder, at AGF regner Mustapha Bundu for clearet. Dermed stiller manden så også med stor sandsynlighed op til sin sidste indsats for ’de hviie’, som han skrev med i 2016.

AGF bød på forlængelse i januar, men i maj stod det glasklart, at feltet af bejlere var så tilpas stort – og økonomien så velvoksen – at den står på afsked med stjernen denne sommer. Kontrakten med AGF løber til 2021, men det er nu, der skal handles, hvis der skal klejner i kassen.

Bundu sad nærmest med afsikret fyldepen i Lorient for nylig, men han trak underskriften og fløj hjem, og interessen fra Anderlecht skulle være skoldhed – hvid Frank Verkauteren kan få luget lidt ud i en voldsom trup på 30 spillere.

Jakob Ankersen kunne heller ikke nå til enighed med AGF, så sportschef Peter Christiansen skal have et bud forbi den lokale blomsterpusher i nærheden af Stadion Allé onsdag eftermiddag.

Den skadede publikumsyndling, crowdsurferen fra Down Under, Mustapha Amini, er også ved at få styr på pakkenellikerne før en kamp, hvor kaptajn Niklas Backman igen er til rådighed.

I Odense har foråret jo udviklet sig sådan, at folket ånder lettet op, når OB kan melde 18-årige Max Fenger og 21-årige Mikkel Hyllegaard kampklar. Og det gør de!

Jakob Michelsen har udtrykt sin ærgrelse over, at et hold som OB kan komme fra plads syv og stjæle billetterne, men sådan er det – og selvfølgelig jagter de den første europæiske kampagne siden 2011. AGF har ikke været udenlands siden 2012.

