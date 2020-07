Før knaldkampe: Vi kan være modbydelige

De var så tæt på at kunne gå i gruppespillet med en margin på solide 12 point ned til den livsfarlige placering som nummer tre, men Simon Jakobsens udligning for hjemmeholdet Hobro dybt inde i dommerens tillægstid den 7. juni sendte i stedet Lyngby over i den anden gruppe med mindre gunstige vilkår.

Godt en måned senere må cheftræner Christian Nielsen konstatere, at han mandag skal tilbage til Hobro for at slås for sin og Lyngbys superligaeksistens i den første af to knald-eller-fald-kampe. Derude, hvor marginalerne råder.

Og han går vel at mærke ind til dem i spidsen for et hold, der ikke har vundet i Superligaen siden 23. februar, hvor Esbjerg var på besøg.

Men er han inderst inde rystet, så skjuler han da godt, når man spørger, hvilket arbejde, der venter ham før og under de to kampe.

- Arbejdet har været i gang længe. For vi har forberedt holdet på, at vi skulle spille til det sidste, svarer han efter den resultatmæssigt ligegyldige hjemmekamp mos SønderjyskE onsdag aften, der i øvrigt sluttede 1-1.

- Efter corona-pausen har vi ikke fået de point, vi havde håbet på, så der ligger selvfølgelig et stykke mentalt arbejde med at få spillernes tro, udtryk og energi tilbage, erkender han og smider så straks en lang pasning op i modstandernes straffesparksfelt.

Straffet hårdt for små fejl

- Vi føler altså ikke, at vores topniveau er så lang væk. Det har været nogle helt små ting, som vi ikke selv har været gode nok til at gøre. Vi er blevet straffet hårdt for små fejl. Men vi er så tæt på at kunne give den fuld los med kæmpe energi og tro på tingene, siger Christian Nielsen og ligner en, der også lige skal overbevise sig selv.

- Vi er blevet straffet hårdt for små fejl, mener Christian Nielsen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det skal han måske også på bagkant af den dårlige stime, men nu skal han overbevise sig selv og spillerne om, at alt er nulstillet.

- Vi skal da italesætte tingene. Vi skal ikke være bange for at sætte ord på den situation, vi er i, siger han.

- Men da vi startede sæsonen. gav eksperterne os fem procents chance for at blive i rækken. Derfra kunne vi kun være underdogs og overraske folk. Vi gjorde det så over alles forventning, spoler han – ikke uden en vis stolthed.

- Vi har så ramt vores formkrise resultatmæssigt i de seneste otte-ti kampe. Virkeligheden er, at vi har fået fire point mere end Hobro og generelt har gjort det godt.

God mavefornemmelse

Er hans hold fodboldmæssigt bedre end Peter Sørensens Hobro? Han tøver lidt:

- Vi er måske et mere spillende fodboldhold end Hobro. Til gengæld har de andre dyder som god organisation og dygtige individualister. Det bliver en lige kamp, som vi glæder os helt vildt til.

- Min mavefornemmelse er god. Vi har en god statistisk mod Hobro, slog dem hjemme og var tæt på ude, hvor vi kontrollerede kampen.

Christian Nielsen var glad for at se sit hold komme tilbage i kampen mod SønderjyskE efter at være kommet bagud.

- Det har vi ikke gjort i et stykke tid. Vi får et fedt udtryk i anden halvleg, som vores fans kan leve med, og de kan sagtens blive en vigtig 12. mand igen, siger han og håber på, at Lyngby Stadion kan genopstå som uindtageligt fort. Her har holdet hentet hele 27 af 34 point.

- Kan vi blive, så kan vi tage et kæmpe skridt næste år, siger Lyngby-træner Christian Nielsen. Foto: Jens Dresling

Det kan blive altafgørende, når første kamp foregår i det jyske.

- Vi kommer derop for at få et godt resultat. Vi ved også, at vi kan være modbydelige at have med at gøre på hjemmebane, hvis vores fans virkelig tænder op under kedlen, siger Christian Nielsen, der har svært ved at finde et godt resultat i udekampen men ender med, at en scoring ude vil være klassisk god.

Og så siger han – for ligesom at overbevise sig selv:

- Vi føler, at vi er et godt sted. Vi har en hel trup til rådighed – ingen skader, ingen karantæner. Nu må vi se, hvordan vi fordeler spilletiden.

- De her kampe har deres eget liv. Hobro har også haft deres stime af nederlag. Jeg kan ikke mærke vores på drengene. Det er ikke sådan, at vi ikke tror på egne evner. De er en lille succesoplevelse fra at peake.

Og så forsøger han endda at kigge sejrrigt forbi de to skæbnekampe.

- Vi har et lavt budget og en smal spillertrup. Vi er en klub, der er her i Superligaen det første år. Kan vi blive, så kan vi tage et kæmpe skridt næste år, siger Christian Nielsen og ligner en mand, der er i færd med også at pumpe sig selv op.

