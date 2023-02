Før Superliga-brag: Politiet er klar

I aften starter Superligaen igen efter flere måneders pause.

Eller gør den?

En kraftig storm ved navn Otto har nemlig meldt sin ankomst over Danmark, og det har fået folk til at tvivle på, om kampen kan afvikles.

Nu melder politiet ud, at de er klar til aftenens rivalopgør mellem AaB og AGF.

Alt tyder ifølge politiet på, at 'Slaget om Jylland' bliver skudt i gang klokken 19.

'Kampen i aften er sæsonens første og enormt betydningsfuld for både AaB og AGF. Det betyder at vi hos Nordjyllands Politi forventer en masse stærkt engagerede fans, som er klar til at bakke deres respektive hold op,' udtaler Politikommissær i Nordjyllands Politi Mads Hessellund i en pressemeddelelse.

'Jeg tænker det bliver en kæmpe fest og her i Nordjyllands Politi er vi klar til at bidrage til, at alle får en god og festlig oplevelse. Vi kommer til at være synlige forskellige steder i byen, både før, under og efter kampen. Vores dialogbetjente er – som sædvanlig – også med og kan kendes på de gule veste,' lyder det fra politikommissæren.

Tidligere på dagen har AaBs fungerende sportschef, Thomas Bælum, udtalt, at den endelige beslutning om at afvikle kampen først bliver endegyldigt truffet op til kampstart.

- Men lige nu er der grønt lys, sagde han tidligere fredag.

Der er solgt over 11.000 billetter til opgøret, og det er dommer Sandi Putros, der ved kampstart skal vurdere vejrforholdene.