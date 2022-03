Første gang i 11 kampe: FC København vinder ude over FC Midtjylland

Med en scoring helt til sidst vinder FC København i Herning for første gang i mere end fem år

Khouma Babacar gik fra at være den store skandale i FCK til at blive spilleren, der gjorde løverne til kæmpestore favoritter i kampen om guldet.

Dybt i overtiden knuste han et af historiens største FCK-traumer, da han sikrede løverne en surrealistisk 1-0 sejr på MCH Arena.

FCM-keeper Elias Olafsson skulle bare have hugget kuglen til evigheden i tillægstiden, men den unge islænding valgte en kort aflevering, som FCK’s Isak Bergman Johannesson opsnappede.

I de panikagtige redningsaktioner fra FC Midtjylland-spillerne endte Babacar med at stige til vejrs og heade bolden ind til 1-0.

Jublen i FCK-flokken sagde alt om betydningen.

Babacar blev helten for FCK i sidste minut. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC København kiggede sit mareridt direkte i øjnene og fandt søndag aften ud af, at det faktisk slet ikke var så forfærdeligt.

31 mål indkasseret på MCH Arena de seneste fem år gjorde den bane til et skræksted.

FC København gik uforfærdet ind til mødet, og efterhånden som første halvleg forløb, virkede det oplagt, at løverne primært skulle kigge mod rivalerne fra Vestegnen for at se den største trussel i guldkampen.

De fik da også kuglen i kassen, da vidunderdrengen Roony Barghdji udplacerede Elias Olafsson. Et mål, som helt skandaløst blev anerkendt af dommer Kristoffersen.

Og skandale er det helt rette ord. For manden med fløjten blev ramt af bolden i optakten til målet. Den slags betyder automatisk, at spillet skal stoppes.

Alligevel lod dommeren spillet fortsætte, og det var først efter videogennemsyn, at FC Midtjylland-spillerne fik ret i deres højlydte protester og 0-0 forblev på tavlen.

Ved pausen lignede FCK den oplagte vinder, men FC Midtjylland fik rejst sig stærkt i anden omgang.

Og tingene kunne være endt meget anderledes, hvis Gustav Isaksen ikke havde en af de aftener, hvor han kom til at personificere, hvor tyndslidt selvtilliden er på den jyske hede lige nu.

Isaksen og FC Midtjylland er seks point efter FCK. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Isaksen havde det svært i topbraget mod FC København, hvor Kevin Diks havde fået den uvante tjans i venstre side.

Hollænderen gik hårdt på kroppen af FCM-teknikeren, og Isaksen gik stort set i græsset hver gang.

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen afviste Isaksens appeller for frispark igen og igen ... og igen.

Størst utilfredshed kunne konstateres på MCH Arena, da Isaksen pilede ind i straffesparksfeltet i starten af anden halvleg.

Da han kunne fornemme Kevin Diks’ ånde i nakken, gik Gustav Isaksen ned.

Straffespark brølede hjemmebanen på. Kristoffersen vinkede afvisende, og tv afslørede, at FCM-spilleren var på vej ned, inden han blev indhentet af Diks.

Det har længe været åbenlyst, at landets dommere er opmærksomme på Gustav Isaksens balance, og det har ikke gavnet FCM’erens muligheder for at høste frispark.

Det pletter helhedsindtrykket af Isaksen, og lige præcis i den sekvens med Diks i straffesparksfeltet var det også overflødigt, for Gustav Isaksen var i sit gennembrud faktisk ved at skabe en god skudmulighed.

Men FC Midtjylland lige nu er et ganske ordinært mandskab, hvor Junior Brumado åbenbart er svaret på alt, hvad der handler om angreb i klubben.

Det var så idéforladt, at FC Københavns forsvarere på intet tidspunkt virkelig fik sved på panden. Heller ikke, da FC Midtjylland i anden halvleg satte sig på opgøret, og FCK stillede sig tilbage i hulen.

En kæmpechance til Evander, lige inden Babacar afgjorde det hele, kunne have gjort fortællingen om kampen – og mesterskabet til en helt anden.

Men FCK overvandt sit mareridt og er nu store favoritter til guldet.