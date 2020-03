Første gang i fem år: Superliga-klub har underskud

For første gang siden 2014 er det ikke lykkedes superligaklubben AC Horsens at lave sorte tal på bundlinjen i årsregnskabet.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Regnskabet for 2019 viser således et underskud på fire millioner kroner. Det er markant ringere end året før, hvor klubben præsterede et overskud på 13 millioner kroner.

- Resultatet for 2019 er uvant og utilfredsstillende, siger bestyrelsesformand Bo Pinholt til achorsens.dk.

- Det har blandt andet påvirket resultatet negativt, at vi har haft øgede udgifter til holdet i satsningen på forbliven i 3F Superligaen og har oplevet et markant fald i matchday-indtægter og TV-indtægter.

Ud over ovennævnte årsager har også ringe transferindtægter haft indflydelse. I 2018 havde man 16,9 millioner kroner i nettotransferindtægter, men i 2019 faldt det til 3,3 millioner kroner.

I disse tider rimer underskud på coronavirus for manges vedkommende, men det har intet med Horsens' røde tal at gøre.

Coronavirusset har først ramt Danmark i 2020 og har ikke haft indvirkning på klubbens 2019-regnskab. Men det kan det få for det næste regnskab, lyder det fra formanden.

- Vi forventer at komme tilbage på sporet i det kommende år, hvor vi igen budgetterer med et overskud, siger Bo Pinholt.

- I øjeblikket har vi dog, som alle ved, en stor usikkerhedsfaktor i form af coronavirus og de heraf følgende påvirkninger, og på trods af regeringens forskellige tiltag er det lige nu for tidligt at vurdere omfanget af den negative konsekvens for 2020-regnskabet.

Horsens ligger øjeblikkeligt nummer ti i 3F Superligaen, som ligger stille på grund af coronavirusudbruddet. Der resterer to runder af grundspillet.