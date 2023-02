Første gang nogensinde: Superligaen udveksler dommere

Som led i en udvekslingsaftale mellem Cyperns Fodboldforbund og Dansk Boldspil-Union (DBU) skal en cypriotisk dommertrio og et VAR-team dømme kampen mellem AC Horsens og Viborg FF i weekenden

For første gang nogensinde er en dommer og to linjevogtere fløjet ind fra Cypern for at styre løjerne, når Horsens og Viborg tørner sammen i Superligaen i weekenden.

Det sker, fordi Cyperns fodboldforbund og DBU har lavet en udvekslingsaftale, der betyder, at der i et par kampe hver sæson vil være dommere fra Cypern, som kommer til Danmark og skal dømme opgør i den bedste danske fodboldrække.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside og betyder også, at der vil være danske dommere, som rejser til Cypern for at dømme kampe i den bedste cypriotiske liga.

Mens de tre dommere og et VAR-team fra Cypern sammen med en dansk fjerdedommer får ansvaret for kampen i Horsens, skal Morten Krogh sammen med et dansk dommerhold dømme en kamp i Cypern.

Aftalen kommer begge parter til gode, mener DBU-formand Jesper Møller.

Annonce:

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået lavet denne her samarbejdsaftale med det cypriotiske fodboldforbund, der ikke blot kan give danske dommere en afgørende international erfaring, men også fremme vores internationale samarbejde på tværs af forbund, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Ifølge DBU er det første gang, at der på superliganiveau indhentes dommere fra andre lande.

- Det er meget vigtigt for udviklingen af vores internationale topdommere, at de kan håndtere kampe med sydeuropæisk kultur og mentalitet, som er væsentligt anderledes end den nordiske, siger formanden for DBU's dommerudvalg, Michael Johansen.

- Desuden er det vigtigt, at de kampe, vi er tilset, er såkaldte højrisikokampe, som lige nu kun dømmes af udenlandske topdommere primært fra Portugal, Kroatien og Danmark. Det vil afgjort forøge vores kompetencer og styrke præstationerne i Superligaen, forklarer han.

Lars Lilholt har muligvis inspireret flere unge Silkeborg-spillere til at få den karakteristiske frisure med langt hår i nakken. Hør sangerens egen vurdering i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app.