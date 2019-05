Første hold må opgive bronzen

ESBJERG (Ekstra Bladet): Bronzeaspiranterne fra Esbjerg skuffede fælt foran sit hjemmepublikum. Og selv om det udløste et point må man sige, at vestjyderne tabte et skridt i medaljekampen ved kun at spille 0-0 mod FC Nordsjælland med 5014 tilskuere som vidner.

Forspringet til OB på 4. pladsen kunne nemlig med en sejr være øget til fire point. Men nu er det kun to, og 3. pladsen kan derfor tabes, hvis det bliver til nederlag mod fynboerne, når de to hold mødes på fredag.

Hjemmeholdet måtte stille op uden den skadede kaptajn, forsvars-krumtappen Markus Halsti.

Og det sendte i 1, halvleg alsidige Jacob Lungi Sørensen ned i midterforsvaret som makker til stærkt spillende Rudolph Austin.

Men Lungi blev efter pausen rykket op på midtbanen og overlod pladsen i den bagerste kæde til indskiftede Jeppe Brinch.

Ændringen skete i håb om at få noget power og gennembrudskraft ind i spillet efter en 1. halvleg uden format.

Frygten for at blive overlistet på omstillinger sad åbenbart så dybt i vestjyderne, at defensiv forsigtighed frem for offensiv satsning blev den kedelige spillemæssige devise uden bronze-glans.

Gæsterne kom uden sejr i de seks kampe i medalje-spillet, og derfor givetvis ramt på selvtilliden. Alligevel fik de både tid og plads til at forsøge at spille deres velkendte spil.

Men det skete dog uden at skabe noget chancemæssigt i de første 45 minutter.

Masser af trilleri uden effektivitet – og masser af boldtab af begge hold var recepten. Kort sagt: En gab-gab halvleg.

Og givet er, at ingen af spillerne på denne aften solgte sig selv i forhold til repræsentanter for de 15 udenlandske klubber – bl.a. Borussia Dortmund - der efter sigende skulle sidde på tribunen.

Med Lungi på midten lykkedes det for Esbjerg at skabe noget mere efter pausen.

Specielt i slutfasen, hvor blandt andet indskiftede Adrian Petri sparkede langt over målet, da han blev spillet fri et par meter inde i feltet.

Forinden havde gæsterne dog haft en endnu større mulighed.

Men her blev målmand Jeppe Højbjerg, der nu har holdt sit bur rent i 412 minutter, reddet af Jesper Lauridsen, da backen lige foran mållinien fik stoppet et forsøg fra en ellers anonym Andreas Skov Olsen.

Kort før tid viste Højbjerg dog sit format og sin vigtighed for holdet, da han diskede op med feberredning på et forsøg fra Mathias Rasmussen.

Så alt i alt har Esbjerg grund til at være tilfredse med, at det trods alt blev til et enkelt point.

