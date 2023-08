Folk forstår det ikke: 'Ingen andre har prøvet det'

Jacob Neestrup har kun ros til overs for Theo Sander, der fredag fik sin debut for FC København

Selvom sejren aldrig var helt i fare, viste Theo Sanders redninger sig alligevel at være vigtige i Superliga-kampen mod Hvidovre.

FCK-debutanten fik nok at se til i buret, og den bare 18-årige keeper, der vikarierede for en småskadet Kamil Grabara, var involveret i flere gode aktioner.

Det hyldede cheftræner Jacob Neestrup efter det, der sluttede med en københavnsk 2-0-sejr.

- Dét han (Theo Sander, red.) har været igennem… Og det er det, folk ikke forstår. Dét pres, han har oplevet i Aalborg, er der ingen andre unge keepere i Danmark, der har prøvet.

Allerede fra en meget ung alder fik det store talent chancen for AaB i Superligaen og nåede at spille 12 kampe i landets bedste række, hvor der var enkelte kampe, der bestemt ikke gik hans vej.

- Det har ikke været sjovt. Det har ikke været nemt. Ja, der er blevet lavet et par fejl, men hold op hvor har det modnet knægten.

Foto: Andreas Højberg, FCK.DK

Denne sommer har FCK så slået kløerne i ham og købt ham fri af kontrakten med nordjyderne. Der er ingen tvivl om, at Kamil Grabara er førstekeeperen på Østerbro, men Sander skal slå til, når polakken ikke kan.

Til daglig lærer den unge målmand meget af sin konkurrent.

- Vi taler sammen som kollegaer. Vi har gensidig respekt for hinanden, og vi gider ikke at gå rundt at skubbe til hinanden, fortalte Theo Sander til pressen efter fredagens sejr.

- Vi har et fint samarbejde, selvom det ikke er ham, jeg taler mest med, så lærer jeg helt vildt meget bare af at kigge på ham.

Fredag endte som en fin dag på kontoret på trods af en smule nervøsitet.

- Selvfølgelig var der nerver på. Alt andet ville være unormalt, og det er jo, fordi man gerne vil gøre det så godt som muligt.