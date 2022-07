For første gang: Superligaen får baghjul

- Det er konkurrenceforvridning, når både Premier League og Champions League kan lukke lange aftaler i Danmark, mens vi er bundet af en række restriktioner for Superligaen, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen - Premier League og Champions League har nu overhalet Superligaen og scorer flere penge

Superligaen er ikke længere den dyreste fodboldrettighed i Danmark.

I år får Superligaen for første gang baghjul af den nye tv-aftale for Premier League.

En aftale, der træder i kraft nu og løber seks år frem - til 2028.

Viaplay Group, der har Viaplay og TV3-kanalerne, har købt rettighederne i Danmark, Norge, Sverige og Finland til en samlet pris på svimlende to mia. pund (17,3 mia. kr.).

Mohamed Salah kan ses i Premier League de næste tre sæsoner. Egypteren har netop forlænget sin aftale med Liverpool. Det vurderers, at rettighederne til Premier League koster 3,7 mia. kr. alene i Danmark i perioden 2022-2028. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix.

Divisionsforeningen har i sine beregninger vurderet, at aftalen i snit har en årlig værdi på 617 mio. kr. i Danmark frem til 2028. Det giver en samlet pris for Premier League-rettighederne på 3,7 mia. kr. i Danmark over de seks år, rettighederne er gældende.

Det er væsentligt højere end de 447 mio. kr., som dansk fodbold årligt har sikret sig i den nuværende tv-aftale, hvor Viaplay Group og Discovery er de to partnere på den aftale, der udløber i sommeren 2024.

Premier League har fuldstændig distanceret sig fra Superligaen med enorme stigninger hvert år.

Beregninger viser, at stigningen hvert år har været på hele 27,2 procent i perioden fra 2007 til 2027.

Divisionsforeningens udregninger viser samtidig, at Superligaen blot har haft en stigning i indtægterne på 3,9 procent årligt fra 2007-2024.

Fernandinho løfter mesterskabspokalen efter Manchester City vandt titlen i maj. rettighederne til Premier League har nu overhalet Superligaen i pris i Danmark. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix.

- Vi er formentlig i en situation, hvor Champions League-rettighederne kommer i udbud længe før, vi må sælge rettighederne til Superligaen. Det må tidligst ske fra 1. januar 2023.

- Det er fuldstændig uforståeligt, at myndighederne favoriserer multinationale selskaber over danske selskaber. Der er ingen regler, når rettighederne bliver solgt for Premier League og Champions League, mens vi er underlagt en række restriktioner.

- Konkurrencen foregår på ulige vilkår. Det var også tilfældet, da Premier League-rettighederne blev solgt. De kan sælge de to store rettigheder uden nogen former for restriktioner, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Liverpools Jürgen Klopp og Manchester Citys Pep Guardiola repræsenterer Premier League, der har overhalet Superligaen på pris i Danmark. Foto: Rui Viera/AP

Divisionsforeningens beregninger viser, at prisen for Champions League i det sidste år af den nuværende aftale (2023/24) vil have en værdi i Danmark i niveauet 500 mio. kr.

Derved er rettighederne til Superligaen og de øvrige danske rækker også distanceret.

Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, har ved tidligere lejligheder sagt, at styrelsen vil se på muligheden for i fremtiden også at regulere reglerne, når rettighederne skal sælges til Premier League og Superligaen.

Men det er ikke noget, der kommer til at ske de næste mange år.

- Premier League-rettighederne er solgt til 2028, og rettighederne for Champions League er på vej i udbud nu.

Claus Thomsen har kun hovedrysten til overs for, at konkurrencemyndighederne vil se på, om der skal indføres restriktioner for salg af rettighederne til Premier League og Champions League. Det kan tidligst ske i 2028. Foto: Andreas Haubjerg.

- Så skal der ske en regulering fra vores side, bliver det tidligst, når nye rettigheder skal forhandles frem mod 2028. Vi vil de kommende år se på, om der er grundlag for, at der også skal indføres restriktioner for de rettigheder, siger Søren Bo Rasmussen.

Den melding har Claus Thomsen kun hovedrysten til overs for.

- Det er ren varm luft at komme med den slags meldinger i den nuværende situation.

- For myndighederne er længe om at lave restriktioner. Nu kan der tidligst komme en regulering i 2028 for Champions League og Premier League.

- Vi synes ikke, konkurrencemyndighederne tager problemstillingen seriøst. Reglerne er reelt ikke reguleret siden 2007, selv om markedet har ændret sig markant ikke mindst set i lyset af, hvordan streamingmarkedet har udviklet sig, siger Claus Thomsen.

Rettighederne for Champions League i Europa er i færd med at blive udbudt her og nu. De er allerede solgt i England og Frankrig med prisstigninger på 25 og 20 procent.