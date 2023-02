For lang vej under Ståle: - Min drøm var at spille i Parken

I sin ungdomskarriere spillede Mads Bidstrup i FC København, men den lange udsigt til minutter for førsteholdet, fik ham dengang til at skifte til RB Leipzig i Tyskland

Mads Bidstrup holder stadig kontakten ved lige med FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, som var med til at udvikle ham for mange år siden

- Jeg står fast ved den beslutning, jeg tog. Men det er da klart, at det var min drøm at spille i Parken dengang.

Mads Bidstrup er opfostret blandt løver på Østerbro, og det lå i kortene, at det var her, han skulle vokse sig stor og stærk, mens han brillerede på U-holdene i klubben.

Potentialet var enormt. Og prisskiltet på godt og vel 20 millioner kroner, da Ståle Solbakken solgte ham som 16-årig til RB Leipzig i 2018, vidnede da også om et særligt talent.

Men rejsen til Superliga-truppen var for omstændelig, slår Bidstrup nu fast over for Ekstra Bladet.

- På det tidspunkt, hvor jeg tager afsted, er det ikke rigtig aktuelt, at jeg skulle igennem til førsteholdet. Jeg synes, det er fantastisk, at det har ændret sig til at være en anden situation nu. Det er unge spillere, der får chancen og bliver prøvet af.

- Men vejen dengang, hvor jeg spillede der, var længere. Det føltes i hvert fald sådan, og derfor følte jeg, at udlandet var det rigtige for mig.

Mads Bidstrup på træningsbanen. Foto: Emil Agerskov

- Ser du dig selv i FC København igen på et tidspunkt?

- Det er et svært spørgsmål. Det er svært at forudse min karriere. Jeg har fokus på FCN og på Brentford. Til sommer må vi så evaluere, om Thomas Frank vil have mig. Men det er da 100 procent ambitionen at spille Premier League for Brentford.

Solbakken afviser

Ståle Solbakken nåede aldrig at give Bidstrup debut i Superligaen, ligesom flere andre fra den årgang blev solgt videre for dyre penge uden seniorerfaring.

Fem år senere er den danske midtbanespiller blomstret op og jagter guldmedaljer sammen med resten af de unge gutter i FC Nordsjælland, inden han efter planen skal hjem til London for at repræsentere Brentford til sommer.

Men var der for langt fra talent til senior dengang?

Ikke ifølge Ståle Solbakken.

- Nej, det tror jeg ikke, siger den nuværende norske landstræner til Ekstra Bladet.

- Det var Johan Lange (daværende teknisk direktør i FCK, red.) og jeg, der startede storsatsningen på at hente unge talenter udefra og også sælge, hvis det rigtige bud kom. Man kan jo aldrig vide, om det er rigtigt eller forkert set med sportslige briller.

- Som jeg husker det, var Mads selv meget opsat på skiftet, og han ville gerne tage imod tilbuddet.

- Jeg tror ikke, alle var lige sikre i ungdomsafdelingen på, hvor god Mads kunne blive på det tidspunkt, men det var en aftale, der var god for alle parter, afslutter Solbakken.

Ståle Solbakken i august 2020. Foto: Philip Davali

Linjen til Neestrup er varm

Jacob Neestrup, der nu har overtaget cheftrænerposten i FCK, var træner for Bidstrup i ungdomstiden, og han takker ham den dag i dag for at give ham chancen.

- Nees (Jacob Neestrup, red.) har betydet meget for min udvikling. Det år, hvor jeg for alvor slog igennem, var under ham. Han viste mig masser af tillid, og han troede på mig.

- Jeg har holdt kontakten med ham siden, og det er fuldt fortjent, at han har fået det job.

I FCK's nuværende trup er der masser af ungdom repræsenteret, og de alle slået igennem fra talentafdelingen. Herunder Elias Jelert, Valdemar Lund, William Clem og Roony Bardghji.