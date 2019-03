FOR meget spænding? Ultimative gyser-kampe glider ud

Hvis du er lidt rundt på gulvet over den skiftende Superliga-struktur, så er det forståeligt.

Først var der 12 hold, så var der 14, og nu skal der så være 12 hold igen fra sæsonen 2020/2021. Det er vist tid til at give et overblik over, hvor vi er i udviklingen ...

I denne sæson venter gruppespillet og dernæst playoff.

Det drabelige nedrykningsslutspil, som sidste år sendte tre Superliga-hold ned, skal dog udfases, så det bliver sidste gang, vi oplever dette format.

Så det er om at nyde gyserkampene, mens vi har dem.

I sæsonen 2020/2021 skal der kun være 12 hold i Superligaen, så sæsonen 2019/2020 bliver en overgangssæonen - med drabelige konsekvenser til følge.

Ligaen vil stadig blive delt efter 26 runder, hvorefter top 6 går i mesterskabsspillet, og resten ryger i puljespillet. Forskellen er bare, at de to hold, som ender nummer i fire i puljerne, begge ryger direkte ned, mens de to tre'ere dyster om én plads i Superligaen.

Det oplyser Turneringschef i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen, til Ekstra Bladet.

Lyngby blev sendt i næstbedste række af Vendsyssel i sidste sæson. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dernæst bliver det markant nemmere.

De 12 hold i 2020/2021-sæsonen mødes ude og hjemme, og efter 22 runder deles ligaen i to. Hernæst mødes holdene i Mesterskabsspillet og Nedrykningsspillet hinanden indbyrdes ude og hjemme, så man i alt kommer op på 32 kampe.

De to nederste i Nedrykningsspillet rykker ned, mens de to bedste fra 1. Division rykker op. Nummer syv - og dermed bedste hold i Nedrykningsspillet - skal fortsat møde et hold fra Mesterskabsspillet i en kamp om en billet ud i Europa.

Det er da lidt mere ligetil i hvert fald.

