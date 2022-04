Forærer guldet væk: Pilen peger på ham

GULDET ER FC Københavns. Og det kan de takke FC Midtjylland og Peter Christiansens dybe lommer for.

Det blev godt nok ikke et af januars indkøb, der afgjorde den direkte guldduel mod FC Midtjylland.

Nej, det blev pudsigt nok Lukas Lerager. En mand, der mere end en gang siden starten på sit langtidslejemål for 14 måneder siden har undersøgt muligheden for at komme væk igen fra FC København. Heldigvis for københavnerne er han blevet i hovedstaden.

En mand, der har levet et gråt liv i periferien af startopstillingen med glamourøse glimt af drømmekasser.

Artiklen fortsætter efter billedet...



Pep Biel og Lukas Lerager. Foto: Lars Poulsen

HAN VIL NOK selv vurdere 1-0-målet mod FC Midtjylland blandt sine bedste, selvom det så en anelse tilfældigt ud. For det ender med at være et af dem, som vi vil kigge tilbage på som et helt afgørende øjeblik i en sæson, der nu kun kan ende med guldkonfetti i Parken.

FC København har ellers langt fra spillet champagnebold i dette forår. FC Midtjylland har bare smidt det hele væk.

Midtjyderne var på guldkurs længe, men de sidste tre kampe i efteråret var frygtelige. Og to kampe inde i dette forsømte forår havde FC Midtjylland allerede serveret førersædet til Jess Thorup, der uden at glinse med sit hold startede guldkareten.

DET ER Bo Henriksens ansvar. Og selvom Claus Steinlein sikkert vil gå langt for det projekt, som han troede meget på, og som han satte i søen efter Brian Priskes lidt mærkværdige afgang, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at Bo Henriksens fremtid er til overvejelse i Midtjylland.

Artiklen fortsætter efter billedet...



Bo Henriksen slår ud med armene. Foto: Lars Poulsen

Den karismatiske cheftræner skal naturligvis have tid til at sætte sit præg. Det lader dog vente på sig, og der er ikke tegn på forbedring. Bo Henriksen vil blive symbolet på, at FC Midtjylland punkterede på den sti, der var lagt mod mesterskabet.

Også selvom jeg vil pege på, at FC København købte guldet i januar.

FCK STORINVESTEREDE i det transfervindue, mens FC Midtjylland satsede på kontinuitet. Jeg mente dengang, at FC Midtjylland kom bedst ud af den handelsmåned. Jeg tog fejl!

For selvom FCK-holdet slet ikke virker til at være spillet sammen eller ramme de spillemæssige præstationer, som vi så i glimt i efteråret i Superligaen, så har sportsdirektør Peter Christiansen kløgtigt betalt for guldet.

Artiklen fortsætter efter billedet...



Lukas Lerager og Viktor Claesson. Foto: Lars Poulsen

Denis Vavro har fungeret som altødelæggende antiradarsystem. Khouma Babacar har lignet en sjusket og ugidelig fodboldspiller, men han har scoret helt vitale mål. Akinkunmi Amoo har siddet på sine 34 millioner kroner på bænken, men noterede sig også lige for en essentiel scoring i sin startdebut.

OG DA MULIGHEDEN opstod for at hente en midlertidig forstærkning ud af Rusland i april, slog FCK igen til. Viktor Claesson gav øjeblikkeligt smæk for skillingen med sit debutmål. Og han ligner en spiller fra en hylde højere end Superligaen.

Nu vinder FCK med største sandsynlighed det danske mesterskab i år. Det er næppe nogen skandale for konkurrenterne, men de skal alligevel ryste i bukserne. For det her FCK-mandskab har slet ikke toppet endnu.

DER ER SÅ meget potentiale i det, og vi så som altså præstationer i efteråret, der var langt over Superliga-niveau. De præstationer kommer der helt sikkert flere af - og langt oftere. Det her mesterskab kan blive startskuddet til en FCK-cyklus af de gyldne.

Peter Christiansen kommer kun til at investere yderligere i sit guldhold.

Derfor er det FC Midtjyllands vigtigste opgave at handle. Og de bør nok også overveje markedet for cheftrænere.