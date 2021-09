Forbavset Thorup: Det skuffer mig allermest

Det varede længe, før FCK-træner Jess Thorup kom ud til den ventende presse, og da det skete, var ærgrelsen stadig printet helt ind i panderynkerne.

Og han havde meget svært ved at forklare, hvordan hans mandskab kunne løbe rundt i over en time i overtal uden at skabe noget som helst.

- Jeg synes egentlig, vi er bedre 11 mod 11, sagde han efter det skuffende 0-1 nederlag til FC Midtjylland.

- Vi begynder at sætte vores spil, kommer ned bag dem og skaber nogle chancer. Har meget godt styr på dem.

- Da de så får en mand vist ud, tænker vi: ’Nå, nu har vi styr på det’. Så laver vi en forfærdelig start på anden halvleg med flere fejl, der fører til målet, og fra det sekund er det ligesom, vi tænker: ’Uha, nu er vi ved at miste noget’.

- Og det er det, der skuffer mig allermest. At vi efter ni sejre i træk og vores fantastiske sæsonstart ikke har mere med os – at betydningen af kampen og omgivelserne ligesom presser spillerne til at blive alt for febrilske.

- I stedet for lige at tænke: Okay, der er stadig 40 minutter til lige at score et mål eller to. Det plejer vi nok at kunne. Vi er det mest scorende hold, sagde Thorup og rystede lidt på hovedet, mens han ledte efter forklaringer.

- Vi får ikke truffet de rigtige beslutninger, og vi bliver for stationære, selv om vi i pausen prøver at give dem nogle ideer til at lave rotationer. Vi har været allerbedst til at rotere selv mod modstander, der har stået lavt.

Kevin Diks med en helt igennem sigende attitude efter kampen. Foto: Lars Poulsen

Med det mentale udfald mente han ikke, at kampen var udtryk for et aktuelt styrkeforhold rivalerne i mellem.

- De forsvarede sig vel godt. Det kan de jo. Men jeg er mest skuffet over, at vi ikke kan skabe flere og større chancer i overtal. Vi rammer ikke det individuelle niveau. Jeg kan pege på mange spillere, der går hjem og er skuffede over eget niveau.

- Vi kom ellers buldrende ind til denne kamp efter en fantastisk sæsonstart. Jeg har aldrig set en kulisse som den i dag. Det er ærgerligt, at vi ikke kan levere som hold i den.

- Hvor meget savnede du en dåseåbner som Rasmus Falk i aften?

- Vi kan kigge en måned tilbage, hvor Daramy og Falk var de to stærkest X-faktor-individualister.

- I dag kunne man se, at FC Midtjylland var trygge ved at stå og dække af, og vores indlæg fra kanterne var nok heller ikke skarpe nok. Så der mangler man jo en, der kan noget ekstraordinært, indrømmede Jess Thorup.