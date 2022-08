Fordobling i politiets hooliganregister

Fodboldbøller med karantæne bliver flere og flere i Danmark.

Det viser tal fra det nationale karantæneregister, også kendt som 'hooliganregistret', som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Hooliganregistret er et register over personer, der af politiet har fået en generel karantæne fra at opholde sig ved bestemte idrætsbegivenheder, en såkaldt national karantæne.

Lige nu er 116 personer registreret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En af de mest højspændte kampe i nyere tid var et derby mellem FC København og Brøndby IF i 2017. Her blev i alt 44 mennesker blev sigtet for vold og uro. Foto: Jens Dresling

Stigende tendens

Siden hooliganregistret i 2008 blev vedtaget ved lov af Folketinget, er flere og flere personer blevet en del af det uønskede selskab på danske fodboldstadions.

Fra 2015 til 2017 er der ifølge en graf, som Ekstra Bladet er blevet udstyret med af Københavns Vestegns Politi, et dyk i antal af registrerede.

Derfra går kurven stejlt opad.

Annonce:

I 2017 var der mindre end 50 personer i hooliganregistret, mens der 27. juli i år var nøjagtig 116 registrerede.

Hooliganregistret historisk

Politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen maner dog til besindighed i forhold til at tolke tallene som et udtryk for eksplosiv udvikling i hooliganmiljøet.

- Enkeltstående begivenheder kan godt skævvride billedet lidt, og det kan godt give de der peaks, hvis der er et eller andet, hvor der er rigtig mange involverede, forklarer Lauridsen.

- Derfor er stigninger i registret ikke nødvendigvis et udtryk for, at det er blevet meget værre, men det kan godt være et udtryk for, at vi har haft nogle kampe, hvor der virkelig har været gang i den, og hvor vi har været heldige og dygtige nok til at fange nogle - enten med det samme eller i vores efterfølgende efterforskning senere, lyder det videre fra politiinspektøren.

Annonce:

- I København var der en pokalfinale mellem FCK og Brøndby i 2017, hvor et stort antal blev anholdt, og det vil jo så typisk også generere en del karantæner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Derbyerne mellem FC København og Brøndby fylder en del på listen over kampe med uro. Foto: Jens Dresling

FCK og BIF udgør over halvdelen

Når en person bliver anført i hooliganregistret, bliver vedkommende anført med et klubtilhørsforhold. Det gør de, så klubberne aktivt kan sørge for, at personer i registret ikke sniger sig ind på stadion.

- Som reglerne er lige nu, så foregår det i praksis sådan, at vi 24 timer inden en fodboldkamp giver klubben de lister, der har relation til den kamp, de skal have.

- Hvis eksempelvis Brøndby tager imod FCK, får sikkerhedschefen i Brøndby af os - på papir - listerne med de mennesker, som har karantæne fra FCK og Brøndby.

- Det er kun de nødvendige oplysninger, de får, hvilket vil sige billeder, navne og alder for eksempel. Så er meningen, at deres kontrollører ud fra de lister skal sikre, at ingen af de registrerede kommer ind på stadion.

Annonce:

- Og så samler vi listerne ind, når kampen er slut og destruerer dem, fortæller Mogens Lauridsen om registrets funktion i praksis.

Fans af FC København, Brøndby IF og AGF udgjorde pr. 27. juli størstedelen af de registrerede, fremgår det af de tal, som Ekstra Bladet er blevet forsynet med af Københavns Vestegns Politi.

Tilhængere med bånd til FC København og Brøndby IF udgør i sig selv mere end halvdelen af de registrerede.