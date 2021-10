Forfærdelig stime

FC Nordsjælland led søndag sit femte liganederlag på stribe, da holdet tabte 1-4 på udebane til oprykkeren fra Silkeborg IF i 11. runde af Superligaen.

Med 1-4-nederlaget fortsætter FCN's dårlige stime, hvilket betyder, at nordsjællænderne glider ud af top-6 halvvejs i Superligaens grundspil med sine 13 point.

Omvendt rykker Silkeborg aktuelt op på fjerdepladsen med 17 point, men Randers kan dog rykke forbi ved at få point mod Brøndby senere søndag.

Silkeborg kom flyvende fra start, og allerede efter otte minutter var holdet i front med 2-0 på to mål af Nicklas Helenius.

Efter scoringerne tog FCN teten, hvor holdet med et højt pres og angrebsiver tvang Silkeborgs forsvar til at stå dybt i banen.

Især i første halvleg havde nordsjællænderne flere gode muligheder for at få bolden i nettet, men manglende skarphed betød, at de kriseramte gæster kun formåede at score en gang ved Oliver Villadsen.

Nicklas Helenius bringer Silkeborg i front allerede i det første minut. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Stefan Thordarson og Sebastian Jørgensen stod for hjemmeholdets to andre scoringer.

Allerede efter 42 sekunder, kunne Silkeborg bringe sig i front, da angriber Nicklas Helenius sendte bolden i nettet efter en omstilling.

Helenius var dog ikke færdig med målscoringen. Efter otte minutter kunne den 30-årige angriber atter sende bolden i nettet og bringe Silkeborg i front med 2-0, da han blev spillet helt blank foran mål.

Efter 23 minutter kom kampens tredje scoring, og denne gang var det gæsterne fra FCN, der fik reduceret til 1-2 på et mål af den 19-årige kantspiller Oliver Villadsen.

Efter scoringen åd FCN sig ind i opgøret og fik presset værterne, men trods det kunne Silkeborg gå til pause med en 2-1-føring.

Anden halvleg blev en noget mere rodet affære, hvor begge hold kæmpede med at finde rytmen.

Silkeborg var dog farligst. og efter 69 minutter kunne den islandske midtbanespiller Stefan Thordarson heade hjemmeholdet i front med 3-1 efter et hjørnespark.

Silkeborgs Sebastian Jørgensen slog i det 88. minut sidste søm i FCN-kisten med sin scoring til 4-1.