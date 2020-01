Forhandler om stor Superliga-profil

Tilskuerne i Odense skal måske forberede sig på at tage afsked med en af de allerstørste profiler i OB-truppen.

Således erfarer Ekstra Bladet fredag aften, at fynboerne har sat sig til forhandlingsbordet med saudiske Al-Fateh FC for at tale om et salg af den offensive profil Bashkim Kadrii.

Parterne er ifølge bold.dk, der var de første til at omtale den saudiske interesse, meget tæt på en aftale, og dermed må odenseanerne formentlig vinke farvel til klubbens topscorer i efteråret, hvor Kadrii nettede 10 gange i 20 kampe, hvilket har bragt ham op på tredjepladsen på Superligaens topscorerliste.

Det kommende skifte er ikke den helt store overraskelse, efter at OB-profilen tidligere på ugen bekræftede, at han er klar til at søge nye græsgange.

- Hvis der kommer noget, er jeg klar til at komme videre, men det er ikke sådan, at jeg skal væk for enhver pris. Jeg har det godt her, jeg trives og bliver behandlet fantastisk. Men kommer der noget, så kommer der noget, og hvis ikke, så gør der ikke, sagde han tidligere på ugen til bold.dk.

Går handlen i orden, kan Bashkim Kadrii se frem til at blive holdkammerat med norske Gustav Wikheim, der i sommer skiftede til Al-Fateh FC fra FC Midtjylland.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bashkim Kadriis agent, Ivan Marko Benes, der via sms meddeler, at han ikke har kommentarer til sagen.

I OB kan tabet af Bashkim Kadrii opvejes af flere nye navne i truppen.

Således har klubben allerede hentet kvartetten Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Mikkel Hyllegaard (SfB/Oure FA), Alexander Juel Andersen (Vendsyssel FF) og Kasper Larsen (IFK Norrköping), mens hollandske Ramon Leeuwin er sendt til AZ Alkmaar.

