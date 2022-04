Forlader FCK: Afslører fremtidsplaner

Mikael Antonsson er i øjeblikket Football Operations Manager i FC København, men det job kvitter han efter denne sæson.

40-årige Antonsson forlader FC Købehavn sammen med Per Wind.

I sidste uge kom det frem i svenske medier, at Mikael Antonsson er højaktuel til et job i IFK Göteborg, hvor han også spillede som aktiv, og nu afslører svenskeren over for Göteborgs-Posten, at han og familien rent faktisk flytter hjem til Göteborg til sommer.

Af samme årsag er han også interesseret i et job i IFK Göteborg BK samt naboklubben BK Häcken.

- Helt sikkert. Jeg kender fodbolden, og det er i den branche, jeg har arbejdet. Jeg synes, jeg har ret meget at tilbyde. Vi må se, hvad der sker, men et job inden for fodbolden er absolut en mulighed, siger Antonsson til den svenske avis.

Mikael Antonsson tørnede som aktiv ud for FC København i to omgange, og han er noteret for næsten 200 kampe med løven på brystet.

Siden 2017 har han været ansat i klubben i forskellige roller udenfor banen.