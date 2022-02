Forlader FCK omgående

FC København og Sten Michael Grytebust er blevet enige om at ophæve aftalen

FCK vinker farvel til en målmand.

Sten Michael Grytebust har fået ophævet sin aftale, og han fortsætter i karrieren i hjemlandet, hvor han skal vogte buret i Aalesunds FK, der spiller i Norges bedste række.

Det oplyser københavnerne på sin hjemmeside.

FCK råder i forvejen over Kamil Grabara, Karl-Johan Johnsson og Johan Guadagno på målmandspositionen, og nordmanden var derfor kommet i overskudslageret.

- Sten Michael er en dygtig målmand, men konkurrence på den position er meget stor i F.C. København, og det har givet mening for begge parter at gå hvert til sit nu, udtaler sportsdirektør Peter Christiansen, der ønsker Grytebust alt det bedste hos hans nye arbejdsgiver.

I Superligaen har han tidligere tørnet ud for OB, og FCK hentede ham til hovedstaden i 2019. Her blev det til 24 kampe.

Grytebust lægger ikke skjul på, at han har nydt tiden i København. Han erkender dog også, at opholdet ikke blev som håbet.

- Min familie og jeg har haft det rigtig godt. Mine børn har været glade for at bo i Danmark, så det er ikke nemt at skulle flytte herfra. Men samtidig har det sportslige ikke levet op til mine forventninger, da jeg har spillet mindre end jeg havde håbet på, lyder det.

Den 32-årige målmand blev sidste sommer udlejet til Vejle. Han spillede 13 kampe for klubben.

