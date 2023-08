Forløsning: Viborg henter sæsonens første sejr

Nigel Thomas har fået en forrygende start på sit ophold i superligaklubben Viborg FF.

Mandag aften blev den 22-årige kantspiller matchvinder i sin debut på udebane mod OB. Han blev skiftet ind midt i anden halvleg, og efter mindre et kvarter på banen scorede han til slutresultatet 2-1.

Nigel Thomas blev spillet fri i feltet, og fra en spids vinkel dunkede han bolden op i nettaget og sikrede tre fortjente point til Viborg, der var det klart bedste hold i Odense.

Kort inden havde Bashkim Kadrii ellers udlignet til 1-1, da angriberen for anden kamp i træk scorede efter at være blevet skiftet ind. Kadrii chippede elegant bolden over Viborgs Lucas Lund.

Der var en uvant målscorer bag kampens første fuldtræffer. Anosike Ementa fik nemlig endelig fjernet det kedelige nul i kolonnen for superligamål. Det lykkedes i superligakamp nummer 36 for angriberen med den enorme fysik.

Efter lidt mindre end en halv times spil satte tometermanden sig fysisk igennem, da han tromlede gennem OB-forsvaret og lavede en afslutning uden for Martin Hansens rækkevidde.

Det fynske hjemmehold sløsede for meget med boldomgangen, og Viborg kunne have lukket kampen allerede i første halvleg.

Ibrahim Said formåede blandt andet at brænde en kæmpe chance, efter at han var blevet spillet fri af OB-backen Aske Adelgaard. Nyindkøbet Serginho var uheldig bagefter, da hans langskud tog stolpen.

Både OB og Viborg står noteret for fire point efter tre spillerunder. Det placerer holdene som nummer seks og syv i rækken.