Forrygende guld-drama i Parken

FC København er danske mestre efter en 3-2-sejr i Parken over Brøndby. Det var en underholdende og hektisk affære, hvor dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen før pausen fik en uheldig hovedrolle

PARKEN (Ekstra Bladet): Guldfest i Parken!

FC København er danske mestre efter en dramatisk derbysejr over Brøndby. 3-2 vandt Ståle Solbakkens mandskab i nationalarenaen og kan nu ikke længere hentes.

De har været aldeles suveræne i mesterskabsspillet, men måtte kæmpe hårdt for at kunne fejre guldet. Brøndby var foran og fik i 2. halvleg også udlignet FCK’s føring, men en scoring af Rasmus Falk efter 64 minutter afgjorde braget.

Foto: Jens Dresling

Der var hårde tacklinger, godt spil og store fejl. Den største stod dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen for ved ikke at annullere Robert Skovs straffesparksscoring i 1. halvleg.

Han havde en travl eftermiddag i Parken, hvor der var lagt op til den helt store guldfest. Brøndby viste dog meget hurtigt, at de ikke var i festhumør.

Klubben fra Vestegnen slog iskoldt til på kampens første chance og bragte sig foran allerede i sjette minut efter en fejl af Danis Vavro.

FCK-forsvareren spillede bolden lige hen i fødderne på Kamil Wilczek. Brøndby-kaptajnen sendte den videre til Simon Hedlund, der lagde læderet perfekt til rette for sin landsmand Simon Tibbling.

Hvad har været nøglen til københavnernes succes? Sportschefen forklarer. Producer: Martin Lorentsen

Fra omkring straffesparkspletten sendte han sikkert bolden forbi Jesse Joronen til en overraskende føring til gæsterne.

Der gik dog kun et par minutter, før der var balance i regnskabet.

Jens Martin Gammelby satte i feltet to hænder i ryggen på Dame N'Doye, og det takserede Mads-Kristoffer Kristoffersen til straffespark.

Det var langtfra sæsonens største i Superligaen, men dramatikken stoppede ikke der.

For Superliga-topscorer Robert Skov gled i sit spark med det resultat, at han med sit venstre ben sparkede bolden ind på sit eget højre ben, og derfra endte bolden så heldigt i nettet.

Foto: Lars Poulsen

FCK’erne grinede, mens Brøndby-spillerne med god ret appellerede for, at FCK’eren havde ramt bolden to gange.

Men ingen i dommertrioen havde tilsyneladende set det, så scoringen fik fejlagtigt lov at stå.

Den skuffelsen var Brøndby-spillerne ikke kommet sig over, før de blev ramt af den næste. Og denne gang var der intet at komme efter.

Dame N'Doye fik bolden på Brøndbys banehalvdel og udnyttede, at Paulus Arajuuri blev ved med at bakke.

Fra kanten af feltet kanonerede senegaleseren med en fladt spark bolden ind bag Marvin Schwäbe i Brøndby-feltet.

2-1 til FCK efter kun 11 minutters spil. Så var det derby ligesom i gang …

Der var også godt gang i kortbutikken i en hektisk 1. halvleg, der havde den dramatik og den intensitet, som der følger med et derby.

I Brøndby-lejren mente man, at Vavro skulle have set rødt, da han midt i halvlegen nedlagde Simon Hedlund uden for FCK-feltet, men slovakken slap, da Mads-Kristoffer Kristoffersen vinkede afværgende.

Foto: POLFOTO/Lars Poulsen

Robert Skov var tæt på at score sit Superliga-mål nummer 28 efter en lille halv times spil. Kantspilleren med det frygtede venstre ben tog chancen lidt uden for feltet, men stolpen reddede Brøndby.

FCK var bedst i 1. halvleg, og Brøndby-forsvaret kom flere gange i problemer. Paulus Arajuuri løb rundt med et gult kort, da han nedlagde Viktor Fischer i slutningen af 1. halvleg.

Finnen lænede sig op ad en udvisning, men slap med en påtale, og 22 spillere kunne gå til pause nogle minutter senere.

FCK startede 2. halvleg bedst og kom hurtigt på 3-1. Troede de og det meste af Parken.

Dame N'Doye og resten af de hvidklædte havde fejret senegaleserens scoring længe, da der blev fløjtet for offside.

N'Doye havde udnyttet Nicolai Boilesens fine oplæg til at sende bolden forbi Schwäbe, men tæt under mål stod Jonas Wind offside.

Han ramte ikke bolden, men vurderingen var tilsyneladende, at han tog udsynet fra Schwäbe og derfor havde indvirkningen på spillet.

Og i stedet 3-1 til FCK stod der kort efter 2-2. Kevin Mensah lagde i 53. minut bolden på tværs af feltet, og her stak Vavro benet ud og ramte den. Resultatet blev, at bolden snød Jesse Joronen.

Dame N'Doye var et par minutter senere tæt på en scoring med et kraftfuldt hovedstød, men denne gang kom Schwäbe i vejen og klarede flot.

Foto: Lars Poulsen

Det var underholdende i nationalarenaen, hvor det bølgede frem og tilbage. Både på banen og måltavlen. Efter 64 minutters spil skulle den justeres igen efter et flot FCK-angreb.

Robert Skov fandt Peter Ankersens i godt overlap, og tæt under mål sendte en helt fri Rasmus Falk FCK på føringskurs igen.

Dette derby var gaven, der blev ved med at give til de 33.134 tilskuere, men efter 3-2-scoringen var det, som om FC København fik nogenlunde kontrol over kampen.

I den sidste halvdel af 2. halvleg kom gæsterne fra Vestegnen ikke frem til det helt store.

Velspillende Dame N’Doye fik fem minutter før tid chancen for at lukke kampen, men sparkede alene med Schwäbe over.

Det tilgiver de ham. For FC København havde det resultat, som de havde brug for og kørte de tre point hjem.

Et dramatisk derby endte med en smal FCK-sejr, og der er nu dømt guldfest i hovedstaden.

FC København er for 13. gang danske mestre.

Se også: Fans raser over nøgen stjerne: - Vil aldrig ændre sig!

Vilde FCK-planer: Singlefest og all inclusive i Parken

Sidste år er længe siden: Sådan fandt FCK tilbage

Sidste år er længe siden: Det sendte Brøndby i bakgear