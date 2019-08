Forrygende OB-start: Ny bomber blev matchvinder

- Hvad skal vi med Dame N’Doye, vi har Svendsen!

OB-fansene har for alvor fået en ny yndling i den stribede trøje, og i fredag aftens sene kamp mod Randers slog han til igen og scorede kampens eneste mål.

Og med fire mål i fem kampe er nordmanden nu en hed kandidat til at følge i sporene på navne som Kaspar Dalgas, Steffen Højer og Mwape Miti og blive den første fynske ligatopscorer siden Peter Utaka i 2010.

Godt nok var målet mod Randers ikke et af de sværeste, men han stod på pletten, hvor han skulle, da en ellers tam Bashkim Kadrii spillede ham fri efter et boldtab i kronjydernes forsvar.

Allerede kort før pausen kunne Svendsen være kommet på tavlen, men hans langskud var Randers-keeper Patrik Carlgren helt oppe i krogen for at snuppe.

Med sejren til OB er fynboerne oppe på ni point efter fem kampe og har dermed fået den bedste sæsonstart siden 2012.

Sidste sæson havde man kun et enkelt point på nuværende tidspunkt, og det blev i sidste ende udslagsgivende for, at OB ikke hentede klubbens første medaljer siden sølvet i 2011, men måtte nøjes med femtepladsen

I kampen mod Randers var fynboerne forrygende de første 20 minutter, hvor særligt Troels Kløve gjorde, hvad der passede ham, mens Ryan Johnson Laursen konstant kom flyvende over kanten og efter to minutter havde et godt hug på stolpen efter hælaflevering fra Bashkim Kadrii, der ellers spillede klart under niveau.

Hos Randers viste midterforsvaret med Erik Marxen og særligt Simon Graves stor styrke og afviste de mange indlæg, mens Saba Lobjanidze med sin fart og Emil Riis med sin vildskab truede den anden vej.

Havde Marvin Egho været en anelse skarpere, så var han imidlertid blev den store spiller i kampen, men i flere situationer afsluttede han alt for skidt, og i stedet blev helten OBs nye 22-årige nordmand hentet i Hammarby.

- Sander, Odense elsker dig!, lød det videre fra OB-fansene, der går en spændende sæson i møde og også fik givet debut til Moses Opondo og Issam Jebali.

FLEST OB-POINT EFTER FEM RUNDER 9p - 19/20

8p – 17/18

7p -16/17

7p -15/16

7p - 13/14

5p – 14/15

1p – 18/19

