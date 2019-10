Forrygende Riel nedlagde Horsens

LYNGBY (Ekstra Bladet): Midt i Superliga-tabellen tog Lyngby søndag eftermiddag imod AC Horsens i et opgør, der ikke skreg på underholdning før kickoff.

Ligesom stadion-pølsen var indledningen på midteropgøret mellem da også en lunken affære, men ud af det kongeblå kom der gang i kampen.

Efter et kvarters spil fræs en blå trøje nemlig lige igennem Horsens-forsvaret og prikkede bolden rundt om Lansing i gæsternes mål. Det var André Riel, der i farten blev nedlagt målmanden, hvilket blev takseret til rødt.

Det var dog ikke værterne fra Lyngby, der skulle profitere af udvisningen. For ti minutter senere tog gæsternes Louka Prib et par træk og kanonerede sit forsøg i nettet fra 25 meter til stor glæde for de små 100 fremmødte fans fra Jylland. Den kommer han sent til at glemme, Prip!

Lyngby satsede offensivt fra anden halvlegs start og dominerede kampen fuldstændig. Det kastede da også mål af sig!

Artiklen fortsætter under billedet.

Se også: Unikt projekt: Samler Superliga-fans fra alle klubber

Louka Prip åbnede på forunderlig vis kampen med sin fantastiske scoring fra distancen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Drama til det sidste

André Riel havde nemlig mere at skyde med.

Først skruede han et frispark ind fra klos hold, inden han eksekverede på Adnan Mohammads oplæg endnu tættere på mål.

2-1 til Lyngby stod det og det lignede et træt Horsens-mandskab, der da også havde spillet over en time i undertal.

Alligevel var det lige ved, de snød Lyngby for de tre point, men en klasseredning i 89. minut af Thomas Mikkelsen forhindrede en meget sen Horsens-udligning.

Det kunne dermed betale sig for Lyngby med den tålmodige tilgang til spillet, hvor kun få forsøg blev sendt af sted fra distancen.

Lyngby vil varme sig på sejren, for de havde en del at revanchere oven på hjemmebanenederlaget på 0-3 til Brøndby sidste søndag.

Horsens kom med en smal sejr på 1-0 over OB i bagagen, og det lignede længe, at de kunne gentage den kunst med en mand i undertal.

Sådan skulle det dog ikke gå, takket være en oplagt André Riel, der nu er noteret for seks scoringer i Superligaen. To mod FC Midtjylland, to mod Randers FC - og nu to mod AC Horsens.

Når André Riel scorer i @Superligaen scorer han altid to mål…

Riels 6 mål i #sldk er fordelt på 3 kampe, 2 mål mod @fcmidtjylland, 2 mål mod @Randers_FC og nu 2 mål mod @AC_Horsens

—#lbkach @LyngbyBoldklub — danskfodbold.com (@danskfodboldcom) October 27, 2019

Med sejren spiller Lyngby sig på 19 point og lige uden for top seks. Horsens slipper med deres 14 point taget i rækkens midterhold og står isoleret med Hobro et stykke fra top og bund.

Se også: Riddersholm: Må holde vågent øje med Lucas

Se også: FCM-helt indlagt: - Vidste ikke hvad der var galt