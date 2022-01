Forrygende Superliga-besked

18. februar går det igen løs.

SønderjyskE-AGF er første opgør i en runde, hvor blandt andet FC Midtjylland og AaB brager sammen, mens OB møder FCK i Parken.

Hvis de nuværende coronarestriktioner var blevet forlænget og fortsat havde været gyldige til den tid, ville det være uden tilskuere, men fra på søndag er de ophævet.

Udendørs idrætsarrangementer, hvor tilskuerne er siddende og har billetter, genåbner med krav om gyldigt coronapas. Det bekræfter formand for Folketinges Epidemiudvalg, Kirsten Normann Andersen (SF), ifølge Ritzau.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, jubler over beslutningen.

- Det er vi glade for. Vi er glade for, at det går i den rigtige retning. Vi håber selvfølgelig, at vi kan få fuld kapacitet med ståpladser, men vi respekterer sundhedsmyndighedernes vurdering, som vi hele tiden har gjort, siger han til Ekstra Bladet.

- Men vi er glade for, at noget tyder på, er jeg nødt til at sige, fordi der er en måned til, at vi starter med mere eller mindre fuld kapacitet.

Mens alle siddende tilskuere er velkomne til udendørs idrætsarrangementer, bliver grænsen indendørs på 500 siddende tilskuere.

Epidemikommissionen havde ellers på forhånd anbefalet, at loftet blev på 350.

- Der er stadigvæk mange, der gerne havde set, at vi gik endnu videre. Det vil vi også gerne. Men der er også grænser, når vi skal se på helheden, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på coronapressemødet onsdag aften.

