Forrykte scener: Kæmpe drop sender AaB ud

Esbjerg vandt søndag 2-1 på et mål i overtiden over Vejle og er i Superligaens mesterskabsslutspil

AaB var videre. 3-1 over AGF syntes nok.

Det eneste, der kunne spolere den nordjyske fest, var mål til Esbjerg.

Og det kom. Et par minutter inde i overtiden.

Af finske Joni Kauko.

Vejle havde tidligere i opgøret skiftet ud på målmandsposten. Pavol Bajza var blevet skadet, og ind kom Thomas Hagelskjær.

Den indskiftning ærgrer de sig nok voldsomt over i Aalborg søndag aften.

For det var en regulær brøler af Hagelskjær, der sendte nordjyderne ud.

Han havde opsnappet bolden efter et mislykket Esbjerg-angreb og lagde bolden en meters penge - måske to - for sine fødder. Klar til udspark og måske en mulighed for et sidste Vejle-angreb.

Men han havde lykkeligt glemt Kauko, der stadig befandt sig i Vejle-feltet.

Og finnen viste, at han ikke var gået i bad endnu ved at storme hen og prikke til bolden og sekundet efter trille den i det tomme net.

Og så skulle vi da ellers lige love for, at det eksploderede i det vestjyske.

De direkte tv-billeder i Aalborg viste til gengæld sportsdirektør Allan Gaarde, administrerende direktør Thomas Bælum, kommunikationschef Brian Andersen og så godt som alle andre rød-hvide på stadion i en tilstand af chok og afmagt.

De havde slået AGF 3-1 men måtte samtidig konstatere, at Andreas Skov-Olesens mål ikke langt derfra i Hjørring også havde gjort sit. For det sikrede FC Nordsjælland de tre point, de havde brug for.

Endnu værre må det være for AaB'erne at vide, at bare ét sølle mål mere i sejren søndag havde sikret dem en plads i mesterskabsslutspillet. Så havde de haft en bedre målscore end FCN - og dermed ville Farum-drengene være blevet Sorteper.

